'Bloomberg': Europeus estão bebendo a níveis mortais, diz estudo

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pela Bloomberg afirma que de acordo com um novo relatório dos principais médicos do continente, os hábitos de consumo da Europa estão colocando as pessoas em um crescente risco de desenvolver câncer digestivo.

A reportagem diz que a média europeia está entre uma e quatro bebidas por dia, o suficiente para classificá-loss como bebedores "moderados" e aumentar o risco de câncer colorretal e esofágico, de acordo com um relatório divulgado na segunda-feira (3) pela Gastroenterologia Europeia unida, uma coalizão sem fins lucrativos de especialistas.

"A maioria das pessoas não está ciente de que o álcool é um fator de risco", disse a professora Helena Cortez-Pinto, gastroenterologista do Hospital Universitário de Santa Maria em Lisboa.

"Esta evidência epidemiológica é clara para a associação".

Quase uma em cada quatro mortes por doenças gastrointestinais pode ser atribuída ao consumo de álcool

O grupo analisou os dados coletados pela Organização Mundial de Saúde, que mostra que os europeus bebem mais do que pessoas em qualquer outro continente, uma média de 11,2 litros de álcool por ano - o equivalente a menos de duas bebidas por dia, descreve Bloomberg.

Os americanos bebem 20 por cento menos álcool por ano do que os europeus, enquanto a média africana absorve metade do montante. Um em cada cinco europeus com mais de 15 anos bebe "fortemente" - mais de quatro bebidas alcoólicas - pelo menos uma vez por semana, acrescenta o noticiário.

A Sociedade Americana do Câncer apoiou as descobertas do relatório, apontando para comentários em seu site que observam que "limitar o consumo de álcool a mais de duas bebidas por dia para os homens e uma bebida por dia para as mulheres pode ter muitos benefícios para a saúde, incluindo um menor risco de câncer do colo retal".

Bloomberg informa em seu texto que quase uma em cada quatro mortes por doenças gastrointestinais pode ser atribuída ao consumo de álcool, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde de 2014.

"Há efeitos cancerígenos do álcool que afetam principalmente o trato gastrointestinal", disse Richard Gardner, diretor executivo da British Society of Gastroenterology. "Fundamentalmente, não há como beber sem risco".

> > Bloomberg