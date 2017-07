Palestra gratuita aborda tratamento contra uso abusivo de álcool e outras drogas

Com a proposta de ajudar a sociedade a buscar soluções para os problemas da humanidade, o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais (IBRAPCHS) realiza, dia 4 de julho, palestra gratuita sobre quais cuidados se deve ter com as pessoas que sofrem do uso abusivo de álcool e outras drogas. O intuito é poder pensar o sujeito à luz da psicanálise e a construção de uma rede de cuidados sob a ótica da redução de danos.

O assunto será discutido pelo dr. Felipe Vianna Pinheiro, psicanalista, mestre em psicologia e doutorando em psicologia clínica pela PUC/RJ. O especialista diz que atualmente, no Brasil, há duas propostas de tratamento para esses tipos de vícios destrutivos: a abstinência e o projeto de redução de danos.

O profissional explica que a abstinência foca no objetivo fundamental de induzir o sujeito a deixar de consumir totalmente a substância, por meio da internação psiquiátrica e da intervenção do saber médico.

- A história nos mostra que o excesso de internações psiquiátricas e intervenções forçadas tendem a produzir preconceitos, exclusão social e não resolvem o problema - relata.

Já a redução de danos, segundo Pinheiro, aposta que é preciso entender a história da pessoa e, junto com ela, criar uma rede de cuidados. Para isso, é formada uma equipe de saúde interdisciplinar. “A ideia é realizar intervenções que devem ocorrer dentro da comunidade onde vive o indivíduo e não tendo nunca a internação psiquiátrica como referência”.

- O objetivo principal é que o paciente consiga reduzir os danos sofridos pelo uso abusivos das drogas, além de conseguir sua reinserção social e a melhoria de sua qualidade de vida - destaca.

Ele lembra que a sociedade vive um momento grave: antes, as drogas eram consumidas de forma escondida, velada, agora há espaços em que elas estão a céu aberto para todos verem. “Pela sociedade não querer enfrentar o problema em sua complexidade, ocorrem os atos de violência policial e as internações por ordem judicial com esses usuários”.

- A melhor solução é o tratamento que vá em busca da reinserção da pessoa na sociedade enfrentando de frente os problemas, e não através dos excessos de internações psiquiátricas.Ao internar de forma desmedida, não se propõe uma solução para o problema. Somente esconde o indivíduo da sociedade - conclui.

Encontro psicanalítico – IBRAPCHS

Psicanálise e redução de danos: o cuidado com usuários de álcool e outras drogas

Dr. Felipe Vianna Pinheiro, psicanalista, Mestre em psicologia e doutorando em psicologia clínica

Data: 4 de julho

Horário a partir das 18h

Endereço:

Rua Santa Luzia, 405. Centro da cidade.

Rio de Janeiro – RJ

Telefones: 2220-5372 / 96709-7954