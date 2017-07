Mieloma Múltiplo é tema de palestras gratuitas no Rio

Nesta terça-feira (4/7), das 7h30 às 12h, o auditório do Hemorio recebe um ciclo de palestras que tratam da importância da equipe multiprofissional no tratamento do Mieloma Múltiplo - uma doença que afeta cerca de 230 mil pessoas no mundo, segundo a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer (Iarc). O evento, que é realizado pela Associação Pró-Vita, busca levar informações atualizadas sobre a doença para pacientes, cuidadores e profissionais de saúde.

O mieloma múltiplo ocorre quando um grupo de células plasmáticas (responsáveis pela produção de anticorpos, componentes importantes do sistema imune) cresce de maneira desordenada, comprometendo assim o funcionamento correto da medula óssea, responsável pela produção dos componentes do sangue, como glóbulos vermelhos e brancos, e as plaquetas. O avanço da doença provoca nos pacientes sintomas como: dores e fraturas ósseas; fraqueza e fadiga por conta da anemia; confusão mental; perda de peso; sede excessiva; em função dos níveis de sódio no sangue; problemas nos rins; e infecções.

Na maior parte dos casos, a enfermidade surge em pessoas com mais de 70 anos de idade. Contudo, a incidência da doença em pessoas mais novas está aumentando. Mais de 2% dos pacientes que apresentam um quadro de mieloma múltiplo possuem menos de 40 anos, assim que são diagnosticados.

Referência em onco-hematologia no país, o especialista Angelo Maiolino, também estará presente no evento. Na ocasião, palestrará sobre o Processo de Diagnostico da doença, às 8h20. Maiolino é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), e coordenador do Programa de Transplante de Medula do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.provita.org.br. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (21) 2206-1615.

Programação

7h30 – Café de boas-vindas

8h – Abertura do evento: Dr. Luiz de Melo Amorim Filho (Dir. Geral)

Dra. Patrícia Moura (Direção Técnica)

Dra. Claudia Máximo (Coord. do Serviço de Hematologia)

Ottmar Saffier (Presidente da Associação Pró-Vita)

8h20 – Dr. Angelo Maiolino – Hematologista (HUCFF)

Palestra: Mieloma Múltiplo - Diagnóstico

8h50 – Dr. Antonio Julio Guimarães (Hematologista do TMO-Hemorio)

Palestra: Mieloma Múltiplo - Tratamento

9h20 – Enfermagem – Enfermeira Livia Ferreira Cesar (Chefe de seção de pacientes internados – Hemorio)

9h40 – Serviço Social – Assistente Social Márcia Pereira Gonçalves (Coord. do serviço social ambulatório – Hemorio)

10h – Psicologia – Psicóloga Marcia Inês de Oliveira (Hemorio)

10h20 – Nutrição – Nutricionistas Renata Lanziani e Karen Cordovil (Hemorio)

10h40 – Odontologia – Dra. Vera Lúcia Duarte da Costa Mendes (Coord. do Setor de Odontologia – Hemorio)

11h – Fisiatra – Dr. Silvio Marcos de Oliveira (Coord. do Setor de Reabilitação – Hemorio)

11h20 – Debate

12h - Encerramento

