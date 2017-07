Inauguração do  Centro de Treinamento Edson Bueno

Foi inaugurado nesta sexta-feira, 30 de junho, na Barra da Tijuca, o Centro de Treinamento Edson Bueno, com um Café no Copa, tradicional evento da medicina carioca e um jantar, no Grand Hyatt, com a presença do Ministro da Saúde Ricardo Barros e 250 convidados ilustres.

Resultado de um investimento do UnitedHealth Group Brasil, o centro vai abrigar a unidade do IRCAD Rio (Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica), entidade francesa referência mundial no aprimoramento de médicos.

Com capacidade para treinar 2 mil médicos, oferecerá, por ano, cerca de 38 cursos, nas áreas de cirurgias geral, bariátrica, colorretal e ginecológica; procedimentos de cabeça e pescoço; ortopedia, radiologia e neurorradiologia intervencionista. A intenção é consolidar o centro como referência no aprimoramento e no desenvolvimento tecnológico em saúde na América Latina.