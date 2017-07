Estados do Nordeste têm maior número de finalistas na Olimpíada de História

Os Estados do Nordeste concentram o maior número de estudantes que participarão da final da 9ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), que será realizada nos dias 19 e 20 de agosto no campus-sede da Unicamp. Ao todo, 307 equipes foram convocadas para a grande final. A edição deste ano contou com 12.028 grupos, um total de 48 mil estudantes inscritos em todos os Estados brasileiros.

O Ceará é o Estado com maior número de finalistas (119 equipes), seguido do Rio Grande do Norte (60 equipes), São Paulo (37 equipes) e Bahia (24 equipes). Somente os três Estados nordestinos (Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte) correspondem juntos a 66% do número total de finalistas na competição.

As equipes que seguem agora para a final passaram por cinco fases de provas realizadas de forma on-line, com duração de uma semana cada. As questões de múltipla escolha e realização de tarefas foram respondidas pelos participantes por meio de debate com os colegas, pesquisa em livros, internet e orientação do professor. As equipes são compostas por um professor de História e três alunos. A competição é aberta a estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio.

Para a coordenadora da ONHB, Cristina Meneguello, o desempenho do nordeste é histórico na competição. “Acreditamos que isso se deve tanto à cultura de participação das escolas em olimpíadas e atividades extracurriculares nestes estados quanto ao imenso envolvimento de alunos e professores com a ONHB, que se repete a cada ano e se traduz numa enorme quantidade de equipes inscritas"

Final

A final da 9ª edição da ONHB será realizada nos dias 19 e 20 de agosto. No primeiro dia (sábado), as equipes realizarão a prova presencialmente durante a manhã, sem a presença do professor. O resultado será comunicado na manhã de domingo em uma cerimônia onde serão distribuídas 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 35 de bronze, de acordo com a pontuação. Os demais recebem medalhas de honra ao mérito.

ONHB

A ONHB é um projeto realizado pelo Departamento de História da Unicamp. Em 2017, na sua 9ª edição, consolida-se com uma importante ferramenta de aprendizado do ensino de História. Com uma proposta totalmente inovadora, tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento da análise crítica e discussões sobre os mais variados assuntos, por meio de pesquisa, da busca por informações, textos, imagens e mapas. A participação também permite o envolvimento entre colegas e o professor. Tem apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp.

*do jornal da Unicamp