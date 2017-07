Dor nas costas é a doença que mais afasta trabalhadores no Brasil

Os últimos dados do Ministério do Trabalho (2016) apontam que as dores nas costas seguidas de fraturas e lesões nas pernas e nas mãos são as três doenças que mais afastam trabalhadores no Brasil.

Ainda de acordo com o levantamento, entre as cinco funções que mais afastam estão: em primeiro lugar, o serviço público; em segundo, o comércio varejista (em especial os supermercados); em terceiro, funções hospitalares, seguidos da construção civil e transporte rodoviário de cargas.

De acordo com a Dra. Marianne Sobral, médica do trabalho e diretora da Aclimed, “não são as atividades pesadas que mais lesionam empregados, a dorsalgia acomete principalmente quem trabalha sentado, por muitas horas na mesma posição e/ou realizando esforços repetitivos”.

Com o objetivo de prevenir doenças desse tipo e melhorar a saúde e a qualidade de vida dos seus colaboradores, muitas empresas aderem à ginástica laboral e alongamentos para as áreas do corpo que são utilizadas para executar as tarefas.

“Não há nenhuma norma regulamentadora que trate diretamente dessas ações, mas a NR 17, da ergonomia, estabelece as condições de trabalho ideais para cada atividade, de acordo com cada função. E, cabe ao responsável por emitir o laudo ergonômico, incluir na Análise Ergonômica do Trabalho as pausas necessárias e indicar a realização de exercícios laborais que previnam lesões e doenças, a ginástica laboral é uma delas”, complementa a Dra. Marianne.

Os exercícios realizados coletivamente no próprio local de trabalho, com sessões de cinco, 10 ou 15 minutos têm como principais objetivos a prevenção das LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos e Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho) e a diminuição do estresse, através dos exercícios de alongamento e de relaxamento.

Principais motivos de afastamento e número de afastamentos por patologia (Ministério do Trabalho - 2016)

· Dorsalgia 116.371

· Fratura da perna, incluindo tornozelo 108.727

· Fratura do punho e da mão 93.507

· Fratura do antebraço 74.322

· Fratura do pé (exceto do tornozelo) 70.383

Sobre a Aclimed

Fundada em 1999, a Aclimed conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e experientes, garantindo sua atuação em Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho de forma ágil e segura.

Realiza exames ocupacionais, complementares e perícias; emite laudos; ministra capacitações e promove ações preventivas. Atende todas as normas regulamentadoras e eSocial.

Os serviços são personalizados de acordo com o porte e segmento dos clientes. Realiza atendimento em todo o Brasil, por meio de sua rede credenciada.