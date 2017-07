Cranberry é aliado contra infecção urinária no inverno

O inverno exige que tenhamos cuidados redobrados com a saúde, já que nesse período as baixas temperaturas deixam o nosso organismo mais vulnerável. O que poucos sabem, no entanto, é que o frio também favorece a ocorrência de infecção urinária, pois, como ingerimos uma quantidade menor de líquido, sentimos menos necessidade de urinar.

A infecção urinária pode ser evitada com cuidados como a ingestão constante de água, a ida ao banheiro a cada três ou quatro horas e a higienização correta (especialmente em mulheres e crianças).

Além desses fatores, há outro aliado menos conhecido, mas também muito eficiente na prevenção à infecção urinária: o cranberry, cujas propriedades impedem que bactérias se fixem na parede da bexiga. No Brasil, a maneira mais comum para consumir a fruta é por meio do suco, pois ela é cultivada em regiões frias, como Europa, Estados Unidos e Chile.

“Para o uso coadjuvante no tratamento de infecções urinárias, o ideal é buscar o suco de cranberry da categoria ’funcional’, o que garante que as propriedades terapêuticas sejam mantidas. É importante também que a bebida tenha muita fruta e seja livre de corantes, conservantes e aromatizantes artificiais”, declara Edson Mazeto, diretor executivo da Juxx, pioneira na fabricação de sucos funcionais no país.