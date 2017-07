Aula gratuita aborda o autismo e a inclusão escolar

Visando disseminar conhecimento e colaborar com os educadores que atuam com alunos com TEA ( Transtorno do Espectro Autista) , o projeto NeuroSaber vai realizar, no dia 6 de julho, uma especial aula sobre os “cinco passos para a inclusão escolar no TEA”. Totalmente online e gratuita, o curso será ministrado pela psicopedagoga Dra. Dayse Serra. Para participar, basta se inscrever por meio do link: http://neurosaber.eplaces.com.br/5-passos-para-inclusao-escolar-do-tea

Segundo a especialista, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um assunto complexo e que necessita de uma análise individualizada das especificidades de cada aluno. A professora afirma que algumas características do TEA envolvem dificuldades de se socializar, atraso de linguagem, além de comportamentos que dificultam a aprendizagem e a convivência com seus pares.

- Essas particularidades tornam a inclusão escolar um desafio. São fatores que prejudicam o autista no desenvolvimento e na evolução nas esferas social e acadêmica - relata.

No entanto, Dayse Serra reforça que a instituição de ensino deve estar preparada para as mais diversas situações e perfis de crianças com autismo, adaptando o currículo escolar observando as necessidades de cada aluno. “É importante adotar, por exemplo, materiais didáticos que permitam criar vínculo da criança com a sala de aula e com as propostas de estimulação”.

- Também é essencial a pessoa com TEA ter um profissional de apoio, pois uma das maiores dificuldades é condicioná-la a começar e terminar atividades e tarefas com significado e finalidade - comenta.

A especialista diz também que muitas crianças com TEA possuem alterações nas percepções e podem ter sensibilidade auditiva, tátil, visual, dentre outras. “Por esse motivo, é tão importante identificar fatores que causam estresse, com o objetivo de permitir certo conforto para que a criança continue frequentando a escola sem maiores contratempos”.

Sobre a Neuro Saber

O projeto nasceu da necessidade de auxiliar familiares, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, médicos e demais interessados na compreensão sobre transtornos de aprendizagem e comportamento. A iniciativa tem como objetivo compartilhar informações valiosas para impactar as áreas da saúde e educação, além de unir especialistas do Brasil e do exterior.

Serviço:

Projeto NeuroSaber

Cinco passos para a inclusão escolar no TEA

Aula com a psicopedagoga Dra. Dayse Serra

Data: 6 de julho

Gratuita e online