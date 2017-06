'O Fantástico Mundo da Alimentação Saudável' entra no cardápio da Colônia de Férias do Sesi

Bolo de duas cores? Pão amarelo? Você sabe por que o bolo cresce? Existe suco com legumes? Hambúrguer com verduras?

Essas e outras questões serão abordadas na Colônia de Férias do Sesi, entre os dias 17 e 28 de julho. Com o tema 'O Fantástico Mundo da Alimentação Saudável', a criançada da Baixada Fluminense pode optar por férias recheadas de sabores nas duas unidades da região.

A recreação acontece nos períodos da manhã, tarde ou integral, entre 8h e 17h, em Duque de Caxias e Nova Iguaçu. As inscrições estão abertas.

A novidade desta temporada fica por conta do Cozinha Brasil Infantil, atividades culinárias do Programa Sesi Cozinha Brasil, que oferece orientações sobre uma alimentação saudável e ensina receitas gostosas de forma lúdica e divertida. A ideia é fazer com que crianças e adolescentes, de 3 a 14 anos, aprendam brincando como a nutrição é importante para ajudá-las a crescer e para protegê-las de doenças.

Oficinas esportivas e recreativas, gincanas aquáticas, cinema, caça ao tesouro, paintball d’água e palestras educativas, entre outras, também fazem parte da programação. Todas as brincadeiras são monitoradas por profissionais qualificados e especializados em recreação.

As atividades serão realizadas nas estruturas do Sesi Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que contam com piscina semiolímpica, piscina infantil, quadra de areia, playground, quadras poliesportivas, ginásio coberto, campos de futebol, sala de vídeo, pista de atletismo e uma vasta área verde. A programação, as atividades, a estrutura, a faixa etária e os valores variam de acordo com a unidade.

Para se matricular é necessário apresentar uma cópia da certidão de nascimento da criança ou do adolescente, atestado médico, uma foto no formato 3x4, além de uma cópia do documento de identidade e CPF do responsável. Associados ao Sesi têm direito a desconto no ato da matrícula. Os inscritos receberão um kit colônia, com boné, sacola e camisa.

O Sesi Duque de Caxias fica na Rua Arthur Neiva, nº 100, bairro 25 de Agosto, e o Sesi Nova Iguaçu está localizado na Rua Gerson Chernicharo, nº 1.321, Bairro da Luz. Mais informações através dos telefones: 0800 0231 231 ou 4002-0231.

Serviço: Colônia de Férias do Sesi - 'O Fantástico Mundo da alimenatção Saudável'

Data: 17 a 28 de julho, das 8h às 17h

Local: Unidade Sesi Duque de Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - 25 de Agosto; Unidade Sesi Nova Iguaçu - Rua Gerson Chernicharo, 1.321 - Bairro da Luz

Classificação indicativa: Recomendado para crianças e adolescentes (3 a 14 anos)

Mais informações: 0800 0231 231 OU 4002-0231