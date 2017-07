Giovanni Guido Cerri é o novo imortal da Academia Nacional de Medicina

Acadêmicos, familiares e amigos do radiologista Giovanni Guido Cerri se reuniram na terça-feira (20) para celebrar sua posse na Cadeira nº 83 da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina da Academia Nacional de Medicina. A Cadeira, que tinha vaga aberta em razão da passagem do Acadêmico Felippe Mattoso à categoria de Membro Emérito, tem como patrono o Acadêmico Vital Brazil Mineiro da Campanha, fundador do Instituto Butantan.

A cerimônia, realizada na sede da instituição no Centro do Rio de Janeiro, contou com a presença de autoridades como o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, observando todas as tradições da quase bicentenária Academia – a instituição científico-cultural mais antiga do Brasil. Além do Governador, representantes de instituições como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Hospital Sírio Libanês, a Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões também prestigiaram o novel Acadêmico, que adentrou no consagrado Anfiteatro Miguel Couto acompanhado por Comissão de Honra formada pelos Acadêmicos Pietro Novellino, Felippe Mattoso, Jorge Alberto Costa e Silva, Carlos Giesta e Paulo Niemeyer Soares Filho.

Mesa diretora

Na mesa diretora: o Dr. Edson Rogatti (CMB); Francisco Balestrin (Ass. Nacional dos Hospitais Privados); Florentino Cardoso (Ass. Médica Brasileira); os Acads. Pietro Novellino, Antonio Nardi e Francisco Sampaio (Presidente); o Governador Geraldo Alckmin; a Dra. LinamaraBattistella (SEDPD); o Dr. José Otávio Auler Jr. (FMUSP); o Conselheiro Arnaldo Hosseplan Jr. (CNJ) e o Dr. Paulo ChapChap (Hospital Sírio Libanês)

Na sequência da execução do Hino Nacional Brasileiro, o novel Acadêmico foi convidado pelo Presidente Francisco Sampaio a prestar o Juramento Acadêmico, no qual o empossado se compromete a cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Foi também de responsabilidade do Presidente Francisco Sampaio impor a Medalha e o Colar Acadêmico, símbolos da imortalidade que é conferida a todos aqueles que ingressam na egrégia Casa. Giovanni Cerri recebeu também o Diploma Acadêmico, dessa vez das mãos de seu antecessor, o também radiologista Felippe Mattoso, emérito em 1º de setembro do ano passado.

O Acadêmico Silvano Raia saudou o novel Acadêmico, comparando a construção de sua carreira profissional com grandes nomes da história da Itália, seu país de origem. Silvano Raia é também ex Professor do empossado que, em muitos momentos, repetiu os feitos de seu mestre, como quando tornou-se Professor Titular da USP e Secretário de Saúde do Estado de São Paulo.

Em seu discurso de posse, Giovanni Cerri declarou-se emocionado por passar a integrar uma instituição cuja história se mistura com a própria história do Brasil. Segundo Cerri, as mentes mais brilhantes da Medicina brasileira passaram por estas fileiras, fato que o motivou a pleitear o título de Membro Titular. Agradeceu também a todos os presentes e àqueles que o auxiliaram ao longo de sua carreira, reservando um espaço especial para agradecer à sua família, que preencheu as primeirasfileiras das bancadas do Anfiteatro Miguel Couto.

O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que postou em sua página nas redes sociais um texto de saudação ao novel Acadêmico, proferiu entusiasmadas palavras, afirmando que acredita que Giovanni Cerri terá com a Academia Nacional de Medicina o mesmo comprometimento que teve durante sua gestão como Secretário de Saúde.

Por fim, o Presidente Francisco Sampaio proferiu mais uma de suas célebres alocuções, chamando atenção para a assiduidade com a qual Giovanni Cerri frequentou as Sessões da instituição, ainda como candidato. Saudou também a família do empossado, celebrando sua ancestralidade italiana.

Giovanni Guido Cerri nasceu em 1953, em Milão, Itália. É filho de Vittorio Cerri e Elma Facchin Cerri. Emigrou para o Brasil em 1955, onde começou sua carreira na radiologia.Graduou-se em 1976 pela FMUSP, onde posteriormente fez residência e doutorado. FoiSecretário de Saúde do Estado de São Paul e diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdadede Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Professor Titular de Radiologia desde 1996, foi Presidente da Comissão de Pós-Graduação e diretor clínico do Hospital das Clínicas da FMUSP de 1998 a 2002. Tornou-se também Diretor da FMUSP e presidente do Conselho do Hospital das Clínicas.

Foi Presidente da Sociedade Paulista de Radiologia (1987-1989); do Colégio Brasileiro de Radiologia (1989-1991) e editor da Revista Brasileira de Radiologia até 2006.

Giovanni Guido Cerri já publicou cerca de 300 artigos científicos em revistas internacionais e brasileiras; 22 livros e cerca de 50 artigos em jornais e revistas; orientou 48 teses e realizou conferências em 25 países. Recebeu mais de 30 prêmios e distinções concedidos por sociedades do Brasil e do exterior por seu trabalho no campo da Medicina.