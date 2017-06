Inscrições abertas para bolsas de estudos integrais de inglês para alunos da rede pública

Pelo sétimo ano consecutivo, o Ibeu, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, promove o Access, programa que leva o ensino do inglês durante dois anos a alunos de baixa renda, fornecendo também o material didático e passagens para os dias de aula. As inscrições estão abertas até o dia 8 de julho e são voltadas para alunos entre 14 e 18 anos que estejam cursando o 1º ano do Ensino Médio na rede pública de ensino.

Para se inscrever é preciso ter excelente rendimento escolar e disponibilidade para cursar os dois anos do programa, que será composto por aulas de até 2h30, duas vezes por semana, além de semanas intensivas em dezembro de 2017 e julho de 2018. Os alunos interessados devem escolher entre as filiais Ibeu Campo Grande e Ibeu Freguesia, onde as aulas serão ministradas, e levar a documentação necessária para inscrição: cópia da conta de luz, boletim escolar de 2016, uma foto 3x4, cópia dos comprovantes de rendimento do pai e da mãe ou dos responsáveis com quem o aluno mora e uma carta de recomendação do diretor da instituição que frequenta. No ato da inscrição, o jovem irá preencher uma ficha e fazer uma redação.

Ex-alunos aprovam iniciativa do projeto

A Maria Paula Tavares Cruz tem 17 anos, é ex-aluna do Access e concluiu o programa em 2014. Ela foi selecionada e participou do Access Camp em janeiro de 2015. Hoje, ela é aluna bolsista do Ibeu em Campo Grande e está no Advanced 2. Maria Paula foi indicada para a seleção dos Jovens Embaixadores, participando da edição que aconteceu no início desse ano. A estudante é idealizadora do projeto 'Biblioteca Itinerante', que incentiva a prática de leitura entre alunos de uma escola municipal de Santa Cruz. Ela deseja cursar a faculdade de Relações Internacionais e o inglês é fundamental para realizar este sonho.

O Kaléu Domingos Barcellos também tem 17 anos, é aluno do Basic 4 pelo programa Access em Campo Grande e se formou em dezembro do ano passado. Ele foi indicado para o Jovens Embaixadores pelo Ibeu e também participou do projeto no início desse ano. O interesse dele pelo inglês começou quando ganhou o primeiro videogame e precisava traduzir as palavras do inglês para o português para que pudesse passar de fase.

Ibeu Access

Inscrições: até 8 de julho, de segunda à quinta-feira, das 9h às 20h; sextas, das 9h às 17h; sábados, das 7h às 15h

Local: Ibeu Campo Grande - Rua Cândido Magalhães, 200 - tel.: 2413-4130. Ibeu Freguesia - Estrada dos Três Rios, 517 - tel.: 2425-4441