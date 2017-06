Reunião discute redução das emissões de gases de efeito estufa por navios

A Organização Marítima Internacional (OMI), agência especializada das Nações Unidas para a navegação comercial mundial, promove até esta sexta-feira (30) uma reunião para discutir a redução das emissões de gases que causam o efeito estufa por navios.

O encontro acontece na sede da OMI, em Londres, e reúne cerca de 300 representantes de Estados-membros da organização, de ONGs internacionais e de organizações intergovernamentais. A informação é da ONU News.

Ao fim da reunião, o Grupo de Trabalho Intersessional da OMI sobre o assunto vai produzir um relatório que será usado na próxima sessão do Comitê de Proteção do Ambiente Marinho, que acontece de 3 a 7 de julho, e vai servir como base para medidas adicionais a serem tomadas em relação a elementos já estabelecidos no roteiro apresentado na sua última sessão.

A previsão é que uma estratégia inicial da Organização Marítima Internacional para a redução da emissão desses gases por navios seja adotada em meados de 2018. A nova estratégia deve incluir uma lista de possíveis medidas a curto, médio e longo prazo, além de um cronograma.

Também esta semana será lançado um projeto do Fundo Global para o Meio Ambiente, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e da OMI. Trata-se da Aliança Global da Indústria para apoiar o transporte de baixo carbono, que será apresentada nesta quinta-feira (29) e tem como meta apoiar a implementação de medidas de eficiência energética para o transporte marítimo – reduzindo, assim, as emissões de gases do efeito estufa desse tipo de transporte.