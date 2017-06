Brasil recebe 3º maior treinamento profissional de método inovador

Cerca de 500 pessoas vão participar dos encontros com o norte-americano Jeff Sutherland, criador do método de gestão Scrum, nos próximos dias 3 e 4 e no dia 6 de julho, na abertura da quarta edição do Scrum Gathering (SGR), evento que vai durar quatro dias em Copacabana, no Rio de Janeiro. O primeiro SGR carioca aconteceu em 2014 e agora só fica atrás dos da Europa e dos Estados Unidos. O interesse tem tudo a ver: nosso país figura na quinta posição no ranking de mercado de tecnologia, atrás de Estados Unidos, Índia, Inglaterra e Alemanha. Vale destacar nossos gênios desse meio, os brasileiros Mike Kriege e Eduardo Saverin, que participaram da criação do Instagram e do Facebook, respectivamente. Há dois anos, o Brasil só vem aumentando o número de “exportados”. É o caso, por exemplo, da equipe que revoluciona o New York Times. Na semana do Scrum Gathering Rio acontecerão diferentes treinamentos na cidade do Rio, conhecidos como Semana Ágil, esse ano, realizada por profissionais da K21. A programação completa dos eventos vai até 11 de julho e está disponível no https://scrumrio.com/

Sutherland ensina como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo com o Scrum

O mundo está mudando rapidamente e exige cada vez mais agilidade das pessoas e das empresas. A Transformação Ágil é uma necessidade e o método Scrum, que usa post-its comprados em papelarias como ferramentas inteligentes e práticas no desenvolvimento do trabalho, não para de ganhar adeptos. A equação é usar estratégia na simplicidade de ferramentas, diminuindo a distância entre quem toma decisões na empresa daqueles que são da área de produção. Em três anos, a startup Knowledge21 já realizou mais de 10 mil treinamentos nos Estados Unidos, em outros 14 países e praticamente em todos os estados do Brasil. A empresa pertence a quatro brasileiros, destaques na difusão do conhecimento dos métodos ágeis em entidades reconhecidas no exterior.

“O método estimula que as empresas passem a ter estrutura organizacional achatada, com menos níveis hierárquicos, que podem gerar ruído na comunicação e só servem para aumentar o tempo de decisão final e do início da produção. O trabalho em equipe, compartilhado permanentemente, gera rapidez na decisão e na produtividade, diz Marcos Garrido, que comanda a K21 no território norte-americano. Garrido ainda complementa: “O foco deixa de ser no projeto final para ser no produto com qualidade e com menores prazos de entrega. Isso atende mais o cliente também quanto à rapidez na entrega, economizando tempo e dinheiro no processo ágil. Dependendo do caso, processos que demorariam meses já apresentam resultados em uma semana. Portanto, a questão básica é ou me atualizo ou fico para trás”, afirma ele.

A partir do método, a K21 difunde o conceito e a prática de que, em plena Era do Conhecimento, o ambiente de trabalho deve ser de colaboração e não mais competitivo. Passa a ser valorizado o profissional criativo, colaborativo, com facilidade de aprender e compartilhar conhecimento e capaz de resolver problemas. Entre tantas vantagens do Scrum, criado nos anos 90 e cada vez mais utilizado, está a maior satisfação do cliente, economia significativa e o aumento do grau de eficiência das empresas.

Têm mais sucesso as empresas que já entenderam a importância da mudança e que conseguem mesclar experiência com conhecimento. Entre as mais inovadoras estão Google, Amazon, 3M, Apple, AIRNBB, IBM, Globo.Com, Globosat, Infoglobo, Banco do Brasil, OLX, Estante Virtual, Passeio Direto.

Serviço:

Dias 3/7 e 4/7, das 9h às 18h. Treinamento oficial com Jeff Sutherland, autor de Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Hotel Hilton (Av. Atlântica, 1020, Leme).

Dias 5/7, 10/7 e 11/7, das 9h às 18h: Semana Ágil: http://scrumrio.com/semana-agil-sgrio-2017

De 6/7 a 8/7: 4º Scrum Gathering Rio: com 48 palestras, além da abertura com Jeff Sutherland. https://scrumrio.com/

Este evento inclui a Semana Ágil: http://scrumrio.com/semana-agil-sgrio-2017 de 5/07 a 11/07.