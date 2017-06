UnitedHealth Group Brasil inaugura Centro de Treinamento Edson Bueno

O UnitedHealth Group Brasil inaugura, no dia 30 de junho, na Barra da Tijuca, o Centro de Treinamento Edson Bueno – cujo nome homenageia o fundador da Amil, que faleceu em fevereiro deste ano. O centro vai abrigar a unidade do IRCAD Rio (Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica), entidade francesa referência mundial no aprimoramento de médicos. O empreendimento recebeu investimentos da ordem de R$ 32 milhões, dos quais R$ 7 milhões foram destinados à aquisição dos mais modernos equipamentos de audiovisual, que serão utilizados nos treinamentos. No Brasil, o IRCAD Rio será o primeiro polo oficial de capacitação da Intuitive, fabricante do Da Vinci, robô utilizado em cirurgias.

Com a chegada à capital fluminense, o IRCAD – fundado em 1994, em Estrasburgo (França) – passa a contar com dois centros de qualificação no Brasil. O primeiro funciona em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, no interior paulista, com foco em oncologia. A entidade conta ainda com outra unidade, o Instituto Asiático de Telecirurgia, em Taiwan. A intenção é consolidar o IRCAD Rio como referência no aprimoramento e no desenvolvimento tecnológico em saúde na América Latina.

“As técnicas minimamente invasivas e as novas tecnologias proporcionam mais segurança aos pacientes. E, para os médicos, a utilização do robô Da Vinci possibilita visão de alta definição ampliada em 10 vezes e rotação de 360 graus, um movimento impossível para as mãos humanas”, ressalta o diretor técnico do UnitedHealth Group Brasil, Charles Souleyman. Soma-se a isso a possibilidade de aprender com os mais renomados profissionais de diferentes especialidades, além das melhorias de mobilidade e ampliação da rede hoteleira da Barra da Tijuca. “O IRCAD Rio contribuirá para a formação de um polo de desenvolvimento tecnológico no Rio de Janeiro, onde profissionais de outros estados e estrangeiros serão recebidos com a tradicional hospitalidade brasileira. A previsão é que 40% da procura pelos cursos, cujas inscrições poderão ser feitas a partir de agosto, seja feita por profissionais de outros países”, ressalta Souleyman.

O instituto terá capacidade para treinar 2 mil médicos por ano e cerca de 38 cursos, nas áreas de cirurgias geral, bariátrica, colorretal e ginecológica; procedimentos de cabeça e pescoço; ortopedia, radiologia e neurorradiologia intervencionista. Segundo Armando Melani, diretor científico do IRCAD para a América Latina, a unidade carioca terá duas frentes de atuação: educação continuada para técnicas minimamente invasivas e inovações aplicadas na área de pesquisa.

Primeiro polo oficial de capacitação da Intuitive no Brasil, o IRCAD Rio será referência para atualização dos profissionais que utilizam a cirurgia robótica em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal e para treinamento e capacitação de médicos, de acordo com a implantação da tecnologia em outros estados.

Serviço:

IRCAD Rio

Av. Jorge Curi, 550 - Bloco E

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ