Google não lerá mais emails para personalizar anúncios

Após queixas de invasão de privacidade e disputas judiciais relacionadas ao assunto, o Google anunciou que não lerá mais os emails trocados entre os usuários do Gmail para fins publicitários até o fim deste ano.

O Google, que até o momento fazia uma varredura dos emails de todos os seus usuários para lhes direcionar a melhor propaganda de acordo com as informações obtidas, ou seja, para personalizar a publicidade, afirmou que acabará com esta prática, que muitos reclamam que é uma "invasão de privacidade".

Essa iniciativa não significa que o Gmail não contará mais com anúncios e sim que a maneira como a empresa norte-americana irá direcioná-los para os usuários não será mais baseada nas varreduras pelos emails. Essa mudança é uma forma que a companhia encontrou de "melhor alinhar" a versão sem custos da plataforma de gerenciamento de emails ao "G Suite", pacote pago vendido geralmente para companhias e empresários.

"Os conteúdos dos usuários do Gmail não serão usados ou investigados para qualquer personalização de anúncios", escreveu a vice-presidente-sênior da empresa, Diane Greene, no blogue oficial do Google. "A decisão faz com que os anúncios exibidos no Gmail estejam alinhados com a maneira como personalizamos a publicidade de outros produtos nossos, ou seja, com base nas configurações definidas pelos usuário", explicou a executiva.