Facebook alcança marca de 2 bilhões de usuários

A rede social Facebook atingiu os 2 bilhões de usuários mensais no mundo, anunciou nesta segunda-feira (27) a empresa fundada por Mark Zuckerberg. "É uma honra estar nesta viagem", disse Zuckerberg numa mensagem, em que destacou que o Facebook está fazendo progressos para conectar o planeta.

Os executivos da companhia Mike Nowak e Guillermo Spiller, indicaram em comunicado que o recorde não teria sido possível sem os "milhões de pequenas comunidades e indivíduos que compartilham e fazem contribuições significativas a cada dia na rede".

Os dois destacaram que 800 milhões de pessoas curtem postagens no Facebook todos os dias."Estamos emocionados de continuar construindo produtos que permitam que as pessoas se conectem com os outros, sem levar em consideração onde vivam ou que línguas falem", explicaram.

Nos últimos resultados financeiros divulgados, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017, o Facebook declarou um lucro líquido de US$ 3,06 bilhões, uma alta de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto segue se apoiando no seu robusto negócio publicitário, o Facebook está trabalhando nos últimos meses para melhorar sua plataforma e evitar a difusão de vídeos violentos ou de notícias falsas na rede.