São João - Nutricionista sugere inovar nas receitas sem perder a tradição

Dar um toque de originalidade às receitas sem abrir mão das tradicionais iguarias juninas. Essa é a proposta da nutricionista Leusimar Nunes, que tem dicas especiais para quem quiser celebrar o São João de um jeito um pouco diferente.

Que tal adicionar à cocada um punhado de nozes, como era feito nos tempos do Brasil Império? A versão “imperial” do doce faz parte de uma das receitas disponíveis gratuitamente no site do Prezunic. A rede de supermercados espera um aumento de 10% nas vendas de produtos relacionados aos festejos juninos nesse ano, como fubá, canjica, milho, leite condensado, canela em pó e coco ralado, de acordo com o diretor comercial Alex Ribeiro.

O tradicional quentão também pode ganhar um novo sabor com a inclusão de frutas diversas na receita. Entre as mais indicadas estão uvas e abacaxi. Acrescentar à cachaça um pouco de mate com limão também pode fazer a diferença e dar um toque especial.

No caso de quem não quer problemas com a balança, o tradicional quindim pode continuar atraente na versão “diet”. Mas é preciso atenção ao substituir o açúcar por um adoçante que possa ser levado ao forno.

“A tradição não impede que haja inovação e criatividade no preparo de doces e bebidas típicas”, afirma Leusimar. “Sempre é bom experimentar novos ingredientes e buscar outros sabores, a partir dos produtos disponíveis. O importante é não exagerar na dose, para que a diversão seja garantida”.

Nutricionista sugere inovar nas receitas sem perder a tradição

Quindim diet

Falta pouco mais de um mês para as festas de fim de ano... E como comemoramos nesta época! Combinamos um chopinho com os colegas de trabalho, de ver alguns amigos que passamos um ano inteiro sem encontrar... A chegada do final do ano é uma desculpa maravilhosa para estar com quem gostamos. Mas haja dieta que aguente! Por isso, em novembro, vamos dar algumas receitinhas diet, que vão ajudar você a passar, pelo menos esse mês, "pegando mais leve".

Ingredientes

250 ml de leite

6 gemas

1/2 copo de adoçante em pó que possa ir ao forno

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

100 gramas de coco ralado em pacote, hidratado com 1/2 xícara de água

Modo de fazer

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Untar uma fôrma para pudim com margarina e polvilhar com adoçante. Assar, sem cobrir, em banho-maria por cerca de 20 minutos. Desenformar morno, quase frio.

--------------------------------------------------------

Quentão com frutas

Ingredientes

1 maçã picada

2 fatias de abacaxi picadas

6 uvas sem caroço

500 ml de Nestea de limão

2 cravos

1 pau de canela

100 ml de cachaça

Modo de fazer

Coloque o Nestea e a cachaça em uma panela com a canela e o cravo. Deixe ferver. Junte as frutas e espere levantar fervura novamente. Desligue e sirva. Se necessário, adoce mais um pouco.

-------------------------------------------------------------

Cocada Imperial

Ingredientes

4 copos (tamanho do de requeijão) de coco ralado fresco

8 ovos

6 xícaras de açúcar

2 colheres (sopa) de margarina

suco de 1 limão

100 gramas de nozes para guarnecer (opcional)

Modo de fazer

Misturar o coco, açúcar, ovos, limão e margarina. Colocar em um tabuleiro forrado com papel-alumínio e cobrir também com papel alumínio. Levar ao forno (180ºC) por cerca de 1 hora. Esperar amornar, salpicar com as nozes picadas e servir.

Para acessar essas e outras receitas gratuitamente basta acessar o site do Prezunic (http://www.prezunic.com.br/ReceitasBusca.aspx?categoriaReceita=Todas%20as%20categorias ).