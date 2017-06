Parque Nacional de Itatiaia registrou temperaturas negativas no fim de semana

O Parque Nacional de Itatiaia, localizado na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, do lado de Minas Gerais, registrou neste final de semana temperatura abaixo de zero. No sábado (24), os termômetros assinalaram 3,9 graus Celsius negativos (-3,9°C), na estação Posto Marcão, com 2.469 metros de altitude. No dia seguinte, na mesma estação, os termômetros marcaram 3,3°C negativos.

De acordo com os números do parque, a menor temperatura registrada este ano foi no dia 11 de junho, chegando a 5°C negativos. O Parque Nacional de Itatiaia apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 540 m a 2.791 m, no seu ponto culminante, o Pico das Agulhas Negras.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, registrou domingo (25), a temperatura de 3,6 graus Celsius (3°C).

Devido à densidade populacional, o instituto desconsidera lugares de grandes altitudes como o Pico do Couto, em Teresópolis, com 1.766 metros de altura, que registrou neste domingo 2,2 °C.

Na capital, a temperatura mais baixa foi registrada no dia 11 de junho, no Alto da Boa Vista, com 10,8°C.