ANM debate ‘Falta de Reprodutibilidade na Pesquisa Biomédica: Uma Ameaça Real à Ciência?’

Na próxima quinta-feira (29), o salão nobre da Academia Nacional de Medicina, será sede de um debate que levantará a questão: A falta de reprodutibilidade na pesquisa biomédica é mesmo uma ameaça real à ciência? O simpósio será organizado pelo acadêmico, dr. Marcello A. Barcinski, e está marcado para iniciar às 13h45, com o discurso de abertura do presidente, dr. Francisco Sampaio.

Participarão do simpósio, dr. André L. B. Bafica, professor nas universidades UFSC, Rockefeller University/NYU School of Medicine; Dr. Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, professor da Unifesp; João Batista Calixto, do departamento de farmacologia da UFSC, acadêmico dr. Marcelo M. Morales, dentre outros.

Durante o evento, serão apresentadas visões pessoais baseadas em casos clínicos. e cientificas, baseada nas opiniões publicadas em opiniões de revistas.