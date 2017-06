SpaceX realiza lançamento com foguete reutilizado pela 2ª vez

A empresa SpaceX de Elon Musk conseguiu pela segunda vez realizar a façanha histórica de lançar para o espaço um foguete já usado anteriormente. Nesta tarde, foi lançado do Kennedy Space Center, na Flórida, o foguete Falcon 9.

A missão do lançamento era colocar em órbita o satélite búlgaro BulgariaSat-1, o que aconteceu com sucesso. O mesmo foguete já havia sido utilizado em janeiro deste ano para "transportar" 10 satélites de comunicação da companhia Iridium para fora da atmosfera terrestre.

Na época, o Falcon 9 precisou de todos os recursos de emergência da plataforma marítima Of Course I Still Love You para conseguir pousar em segurança, o que felizmente aconteceu sem problemas. Desta vez, no entanto, o próprio Musk havia dito que o foguete poderia não voltar inteiro, já que ele iria enfrentar a maior força de reentrada na atmosfera até o momento para um módulo do tipo.

Após oito minutos do lançamento, contudo, o Falcon aterrissou na embarcação não tripulada no Oceano Atlântico com sucesso e tranquilizou a companhia norte-americana. A empresa aliás contará com outro lançamento importante neste domingo (25) na Vandenberg Air Force Base, na Califórnia: o do novo conjunto de satélites da Iridium.

A primeira vez que a SpaceX reutilizou um foguete Falcon 9 foi no dia 30 de março deste ano no lançamento do satélite de comunicação SES-10.