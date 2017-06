Estudo espanhol relaciona altura com preferência política

O peso e a altura dos eleitores de um país podem ter uma relação com o seu posicionamento político. É isso o que mostrou o Centro de Investigações Sociológicas (CIS) da Espanha em um relatório. De acordo com a entidade, os eleitores do partido Socialista Operário da Espanha (Psoe) são os mais baixos e têm uma certa tendência a estarem acima do peso, enquanto os simpatizantes dos Ciudadanos (Cidadãos) são mais altos e magros. Segundo os dados, os homens que votam no Psoe têm em média uma altura de 1,72 e um peso de 80,5 quilos, enquanto os Ciudadanos medem por volta de 1,76 e pesam 81 quilos.

O mesmo também é percebido entre as mulheres. As eleitoras da sigla socialista medem por volta de 1,61 e têm um peso de 67,7 quilos e as da legenda de centro-direita têm uma altura de cerca de 1,64 e pesam em média 65,5 quilos. Os eleitores de outros dois partidos de grande importância no país, o Partido Popular (PP) e a Unidade Popular (UP), também foram analisados.

Quem vota no PP geralmente tem uma estatura mais baixa e mais pesada, como os do Psoe, e os da UP são mais magros e altos, como os do Ciudadanos. Os dados do CIS também mostram que, no entanto, as pessoas mais baixinhas, tanto homens quanto mulheres, tendem a ter um posicionamento político mais voltado à direita. Um dos motivos disso pode ser que os jovens, geralmente mais magros e altos, preferem os partidos mais novos, como o Podemos e o Ciudadanos.

Segundo as informações do CIS, os eleitores de todas as siglas tendem, com o passar do tempo, ficarem mais baixos e gordos. Além disso, os dados também apontam que as pessoas mais magras e altas pertencem a classes mais altas. No entanto, é importante relembrar que todas essas informações nem sempre têm uma ligação causal. Assim, a altura e o peso dos eleitores e o partido no qual votam estão corelacionados, mas nenhum dado é causado pelo outro.