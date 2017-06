Psicanálise & Cinema exibe 'A Lula e a Baleia' e debate sobre guarda compartilhada

A próxima sessão de Psicanálise & Cinema, promovida pela Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), acontece no âmbito da jornada ‘Guarda Compartilhada/ Alienação Parental: quando a conjugalidade termina e a parentalidade precisa seguir’, com a exibição de ‘A Lula e a Baleia’, no dia 30, às 18h30, no Leblon, RJ.

Após o filme, haverá debate com participação da psicanalista Mônica Aguiar e Olivia Fürst, advogada colaborativa e mediadora de conflitos, com coordenação do psicanalista Luiz Fernando Gallego, membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro.

Com roteiro e direção de Noah Baumbach, que se baseia em suas lembranças da infância, ‘A Lula e a Baleia’ (2005) é uma comédia dramática norte-americana

O personagem central, Bernard Berkman, foi um romancista de muito sucesso em Nova York, celebrado pela crítica e pelo público. Desde então, vem tentando repetir a façanha, mas não consegue mais a atenção de antes das editoras, que se negam a publicar seus livros novos. Já a mulher dele, Joan Berkman, arrisca pela primeira vez a carreira literária e desponta à frente do marido. O casal entra então em um conflito existencial, desintegrando a estrutura da família. Após o divórcio, os filhos, Walt, de 16 anos, e Frank, 12, têm de enfrentar as dolorosas e confusas situações decorrentes de uma separação.

Com roteiro e direção de Noah Baumbach, que se baseia em suas lembranças da infância, ‘A Lula e a Baleia’ (2005) é uma comédia dramática norte-americana. Foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e premiado como Melhor Roteiro pela Associação Nacional de Críticos dos Estados Unidos. No elenco estão Owen Kline, Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, William Baldwin, David Benger e Anna Paquin. O filme tem duração de 81 minutos. Classificação: livre.

A apresentação do filme e o debate acontecem no mesmo local da jornada, na Avenida Ataulfo de Paiva, 135, 18º andar, Leblon. Atividade é aberta a não participantes da jornada, mediante inscrição prévia e pagamento de taxa de R$ 20. Os interessados podem efetuar o pagamento e a inscrição, até o dia 28 de junho, na sede da SBPRJ (R. David Campista, 80, Humaitá) ou efetuar depósito bancário (Banco Itaú – Ag 0311 – Conta 38725-2 – CNPJ 33.599.390/0001-17) seguido de envio de comprovante para tesourariasbprj@sbprj.org.br com indicação no assunto: INSCRIÇÃO DEBATE “A LULA E A BALEIA”.

Psicanálise & Cinema apresenta 'A Lula e a Baleia' e debate sobre guarda compartilhada

Serviço: Psicanálise & Cinema apresenta 'A Lula e a Baleia' e debate sobre guarda compartilhada

Data: 30 de junho, às 18h30

Local: Avenida Ataulfo de Paiva, 135, 18º andar, Leblon

Ingresso: R$ 20

Inscrição prévia: mediante pagamento até 28 de junho na sede da SBPRJ (R. David Campista, 80, Humaitá) ou efetuar depósito bancário (Banco Itaú – Ag 0311 – Conta 38725-2 – CNPJ 33.599.390/0001-17) seguido de envio de comprovante para tesourariasbprj@sbprj.org.br com indicação no assunto: INSCRIÇÃO DEBATE “A LULA E A BALEIA”

Mais informações: 2537-1115 e 2537-1333.