Pesquisadores apresentam projetos inovadores para gestão da água em evento no CE

O cenário de seca prolongada no Ceará motivou a pesquisa e o desenvolvimento de projetos para melhorar a gestão dos recursos hídricos, seja no setor produtivo ou nas casas das pessoas. Alguns desses projetos, desenvolvidos por startups, foram apresentados nesta quarta-feira (21) no seminário Água Innovation, que acontece até esta quinta em Fortaleza.

Pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), por exemplo, criaram um sistema que contabiliza, via sensores sem fio, o consumo de cada apartamento em condomínios que não têm hidrômetro individualizado. Trata-se de um equipamento que fica interligado no encanamento de água de cada unidade e mede a vazão consumida.

“Com a escassez de água no Ceará, houve contenção de consumo pela companhia de água e, em consequência, a aplicação de multa. Nesses condomínios onde não tem a conta de água individualizada, fica difícil para o gestor do condomínio saber quem está gastando mais ou menos, e, com isso, fazer a cobrança individualizada. Com o equipamento, seria possível os condôminos gerirem seu próprio consumo”, explica o pesquisador do Grupo de Desenvolvimento de Sistemas de Telecomunicações e Sistemas Embarcados (Gdeste), do IFCE, Cleiton Marinho.

Além das startups, representantes de entidades e do governo também participam do evento e mostram suas iniciativas. Ao longo dos últimos seis anos de seca no Ceará, algumas tecnologias tradicionais, como a perfuração de poços, e outras novas, como as adutoras de engate rápido e os sistemas que dessalinizam águas de poços, foram implantadas nos municípios cearenses como forma de minimizar a crise hídrica no estado.

“Provavelmente, vamos passar por um ciclo de chuvas melhores daqui a uns anos para frente, mas depois virá novamente a seca. Esse é um processo cíclico, faz parte da realidade do semiárido. Temos que nos preparar para enfrentar essa realidade”, analisa o diretor de planejamento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Ubirajara Patrício.

Segundo ele, os comitês de bacias hidrográficas estão realizando, a partir deste mês, a alocação negociada de água, que é a forma como a água disponível nos reservatórios do estado será distribuída para os diversos usuários. Atualmente, o Ceará dispõe de apenas 12,3% do total da capacidade hídrica.

O incentivo ao uso eficiente e sustentável de água é um dos principais objetivos dos produtores rurais e das empresas e indústrias que buscam o Banco do Nordeste para conseguir financiamento do FNE Água. A afirmação é do presidente da instituição, Marcos Holanda. A linha de crédito usa recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e dispõe de condições vantajosas para esse público.

“O melhor uso da água no semiárido passa, necessariamente, pela indústria e pela agricultura. Eles têm dois incentivos básicos: o de custo, pois sabem que usar menos água significa economizar, e o de imagem, pois toda indústria quer estar associada à preservação do meio ambiente. Muitas das indústrias que nos procuram querem reduzir a conta de água usando processos que utilizem menos água.”

Holanda cita ainda o Hub de Inovação do Nordeste (Hubine) como incentivo do banco ao desenvolvimento de projetos de uso racional da água. Inaugurado no ano passado, o local é um centro de incentivo a ideias que podem se tornar empresas. Entre as startups que estão expondo seus projetos no Água Innovation, oito serão selecionadas pelo Hubine para receber mentoria para a modelagem do negócio.