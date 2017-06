Le Monde Office apresenta resultados de ações sustentáveis

Um dos condomínios corporativos mais emblemáticos da Barra da Tijuca, o Le Monde Office é um ótimo exemplo de que ações de sustentabilidade são viáveis e transformadoras não somente para os condôminos mas para a comunidade em geral.

Há três anos, o empreendimento iniciou o projeto Le Monde Sustentável, idealizado e implementado pela administradora e desenvolvedora de projetos imobiliários HFlex, responsável pela gestão do Le Monde Office. O intuito foi de reduzir a geração de resíduos pelos condôminos e, ao mesmo tempo, possibilitar a arrecadação de recursos para serem destinados a projetos sociais.

Horta comunitária cultivada entre os condôminos

Para isso, o especialista em sustentabilidade ambiental, Rui Signore, contratado pela HFlex, desenvolveu uma horta comunitária para ser cultivada entre os condôminos, além de incluir na rotina dos edifícios a coleta de lixo seco (papel, vidro e plástico) e resíduos orgânicos (que, após processo de compostagem, viram adubo para a horta). O programa foi baseado em quatro pilares: responsabilidade ecológica, responsabilidade social, criação de valor agregado e envolvimento do cliente.

O projeto começou em 2015 e nos dois primeiros anos de implantação, o projeto Le Monde Sustentável já conseguiu reduzir em R$ 152 mil os custos com a retirada de lixo do condomínio e reduzir o descarte de 3 mil toneladas de lixo no meio ambiente. Para este ano, a expectativa é que a redução seja de 3,5 mil toneladas de lixo com economia de R$ 43 mil. Uma vez alcançada a meta de 2017, o projeto tirará 650 caminhões de lixo das ruas (cada caminhão carrega 10 toneladas de resíduos).

Além disso, com os recursos obtidos pela venda de temperos e especiarias produzidas pela horta e também a negociação do papel, papelão, plástico, metal e outros, por exemplo, foi possível comprar e doar 10 cadeiras de rodas para a ONG One by One, que cuida de crianças com necessidades especiais.

Com os recursos obtidos pela venda da produção das hortas e pela negociação do papel, papelão, plástico e metal, foi possível doar cadeiras de rodas para a ONG One by One, que cuida de crianças com necessidades especiais

“Sem dúvida nenhuma, o projeto causou uma verdadeira mudança cultural no cotidiano dos condôminos, que passaram a se preocupar com a coleta seletiva de seus resíduos, o descarte correto de suas bitucas de cigarro, com o processo de compostagem de orgânicos e uma eficiente gestão de nossos resíduos”, afirma Luis de Paoli, diretor da HFlex. “Conclui-se que a preservação do meio ambiente começa a partir da conscientização contra o desperdício, que transforma a vida das pessoas por meio de atitudes que, além de sustentáveis, trazem rentabilidade e são revertidas para o bem da sociedade”, conclui.

