Inscrições em áreas de Tecnologia do Jabuti ficam abertas até 18 de julho

O Prêmio Jabuti, principal premiação do segmento editorial brasileiro realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), abriu inscrições para a 59ª edição. O Prêmio contará com 29 categorias, dentre elas Tecnologia, que se caracteriza por obras compostas por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos ou científicos voltados para temas relacionados à Engenharias, Tecnologias e Informáticas. Livros editados em 2016 e que se encaixem na descrição podem ser inscritos até o dia 18 de julho.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico http://www.premiojabuti.com.br/.

As obras são avaliadas por jurados com aprofundados conhecimentos em suas respectivas áreas de atuação. No o biênio 2017/2018, o prêmio terá Luiz Armando Bagolin, consagrado acadêmico da Universidade de São Paulo e responsável pela direção da Biblioteca Mário de Andrade entre 2013 e 2016, como curador.

A contagem dos votos acontece em sessões abertas ao público e à imprensa especializada. O autor da obra vencedora em primeiro lugar de cada categoria, exceto a categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, receberá, além do troféu Jabuti, um prêmio no valor de R$ 3,5 mil.

Além de Arquitetura e Urbanismo, outras 28 categorias são contempladas pelo prêmio: Adaptação; Capa; Biografia; Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática; Ciências Humanas; Ciências da Saúde; Comunicação; Contos e Crônicas; Didático e Paradidático; Direito; Educação e Pedagogia; Economia, Administração, Negócios, Turismo, Hotelaria e Lazer; Engenharias, Tecnologias e Informática; Gastronomia; História em Quadrinhos; Ilustração; Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil; Infantil; Infantil Digital; Juvenil; Livro Brasileiro Publicado no Exterior; Poesia; Projeto Gráfico; Psicologia, Psicanálise e Comportamento; Reportagem e Documentário; Romance; Teoria/Crítica Literária, Dicionários e Gramáticas; e, Tradução.