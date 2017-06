Escola Dínamis promove aulão gratuito voltado para Enem

No dia 23 de junho, a Escola Dínamis vai realizar o 'Top Enem', no Clube Monte Líbano.

O evento tem como objetivo familiarizar os alunos com as mudanças do teste, além de falar sobre o novo vestibular da PUC e dar dicas de como tirar nota 1000 em redação.

Para aliviar o estresse dos participantes, das 15h30 às 17h30, vai haver um campeonato de games e Dj tocando hits do momento.

O aulão, propriamente dito, vai das 18h às 20h. O evento é gratuito.

Os interessados devem se inscrever na página https://proenem.com.br/landing/aulao-top-enem e levar 1kg de alimento não perecível.