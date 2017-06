Prova Brasil: site esclarece mudanças e detalhes do exame

A aplicação da Prova Brasil, conhecida como principal exame responsável por avaliar a situação do sistema educacional brasileiro, acontecerá entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro e, pela primeira vez, englobará alunos do Ensino Médio da rede privada.

Com objetivo de apoiar e esclarecer pontos importantes sobre a avaliação às escolas, em especial as privadas com 3ª séries do Ensino Médio, o Sistema de Ensino Poliedro criou o site www.sistemapoliedro.com.br/provabrasil.

Nele, as instituições encontrarão informações sobre como funciona a Prova Brasil e sua relação com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Além disso, poderão conhecer as matrizes de referência da avaliação e obter um material exclusivo, com exemplos de questões e com estatísticas sobre os conteúdos mais cobrados na prova.

“O site também foi criado para compartilhar experiências de como nossas unidades sede estão abordando este novo cenário educacional e informar sobre o Simulado Prova Brasil do Poliedro, que promoverá a avaliação dos estudantes, seguindo as características típicas desta avaliação, e possibilitará que as escolas parceiras do Poliedro possam conhecer um pouco mais dos seus alunos, antes do término do ano letivo”, explica Fernando da Espiritu Santo, coordenador de projetos do Sistema de Ensino Poliedro.

Até hoje, apenas as edições da Prova Brasil do ensino fundamental de escolas públicas eram aplicadas de forma censitária, ou seja, para todos os estudantes do 5º e do 9º ano do fundamental destas escolas. Com a mudança, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima que 2,4 milhões de estudantes do 3º ano do Ensino Médio, tanto de escolas públicas quanto privadas, participem. No total, o governo prevê que cerca de 7,5 milhões de estudantes façam as provas. As escolas particulares que aderirem ao sistema terão de pagar pelos custos de aplicação das provas.

Mudança reforça o novo papel do Enem

A mudança reforça também o novo papel do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), que, a partir deste ano, terá como principal função o fornecimento de notas para os estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior. Além disso, até o ano passado, os resultados serviam de base para a elaboração de rankings de qualidade de escolas, porém a divulgação coletiva do desempenho individual de cada colégio não será mais permitida.