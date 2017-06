'Pais separados, filhos compartilhados' em pauta na Casa do Saber

Desde que a lei 13.058/2014, tornou a guarda compartilhada dos filhos regra nos casos de divórcio, mesmo sem acordo entre os pais, muitas dúvidas surgiram.

A advogada e psicóloga Alexandra Ullmann participa do Encontro 'Pais Separados, Filhos Compartilhados' na Casa do Saber no dia 5 de julho, quarta-feira, às 15h para esclarecer as principais dúvidas sobre a guarda compartilhada, explicando os direitos das crianças, os deveres dos genitores e as dificuldades muitas vezes encontradas para a aplicação da legislação. A Casa do Saber fica na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Lj 101 – Shopping Leblon – RJ.

A nova legislação prevê que o tempo de convivência com as crianças seja dividido de forma equilibrada, sempre que possível, e que ambos os genitores sejam responsáveis por questões como a escolha da escola e do plano de saúde. Sua aplicação reforça os papeis parentais, minimiza a possibilidade da prática de atos de alienação parental e fortalece o vínculo familiar.

Segundo a advogada, para o filho, a certeza de que os laços não serão perdidos com a separação traz a segurança de poder conviver bem com o pai e com a mãe, sendo amado e respeitado por todos e muitas vezes tendo duas casas, dois quartos e celebrando duas vezes as datas festivas. Isso evita prejuízos emocionais, já que um divórcio mal conduzido pode fazer com que as crianças sofram muitas vezes caladas, com a ausência de um de seus alicerces.

A advogada Alexandra Ullmann é referência nacional em casos de alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Presta assessoria jurídica em ações que envolvam o Direito de Família, com atuação também na área cível. Participou do documentário “A morte inventada” (2015) e foi uma das principais vozes para a elaboração da Lei da Alienação Parental. Tem larga experiência em processos que envolvam guarda compartilhada. É autora do livro “Tudo em dobro ou pela metade?”, que aborda o tema separação sob a ótica da criança e com linguagem lúdica.

O encontro acontece das 15h às 17h, no dia 5 de Julho, na Casa do Saber (Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Lj 101 – Shopping Leblon – RJ) – Tel: 2227-2237 – Preço: R$ 120. Inscrições http://rj.casadosaber.com.br/cursos/pais-separados-filhos-compartilhados/mais-informacoes