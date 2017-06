Hospital São Lucas recebe Francisco Balestrin para palestra

O Hospital São Lucas vai realizar na manhã desta sexta-feira (23), um café da manhã com palestra de Francisco Balestrin, que vai abordar um grande desafio da atualidade: O hospital do futuro e o futuro do hospital.

O evento será realizado no dia 23 de junho, a partir das 7h, no Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, o antigo Hotel Windsor Atlântica, na Av. Atlântica, 1020, em Copacabana, Rio de Janeiro.

A agenda inclui o café da manhã, entre 7h e 8h; a palestra, das 8h às 9h, com mais 15 minutos para perguntas e comentários.

A confirmação de presença deve ser feita pelo número 21 2717-2990, ou pelo e-mail visaosaolucas@nytyeventos.com.br. O convite é pessoal e intransferível e o evento contará com manobristas no local.