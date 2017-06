Empresa israelense cria primeiro carro autônomo contra hackers

A companhia europeia de carros autônomos Vedecom Tech, em conjunto com a startup israelense Karamba Security, anunciaram nesta última segunda-feira (19) o lançamento do primeiro carro sem motorista à prova de ataques cibernéticos. O veículo fará testes para seu lançamento comercial no fim deste ano e, em 2018, será levado para alguns municípios da Itália, França, Alemanha, Portugal e Holanda.

O automóvel da Vedecom, além de ser autônomo, será o primeiro a contar com uma tecnologia de proteção a ataques cibernéticos, a qual foi desenvolvida pela Karamba Security. Proteger o carro de ciberataques é importante para manter em segurança os dados do dono do veículo e do próprio automóvel, impedindo a adulteração de números que coloquem o sistema de transporte em risco.

Segundo o presidente-executivo da Karamba, David Barzilai, os primeiros veículos serão implantados em Versalhes, na França.

Ele ainda comentou que o carro percorrerá apenas "curtas distâncias", destacando que o automóvel será disponibilizado para turistas e andará por cerca de 7km de pistas designadas. O mercado automotivo prevê que os veículos autônomos estejam disponíveis até 2021 para a população em geral. Mesmo assim, várias empresas oferecem diversos sistemas semi-autônomos de assistência ao motorista.