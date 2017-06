Sistema de ambulâncias do Hospital Samaritano apresenta novidades

Uma das principais redes de saúde do país, o Hospital Samaritano anunciou nessa semana duas novidades a respeito do sistema de ambulâncias do centro de saúde. Em constante busca de melhorar seus serviços prestados aos pacientes, o Samaritano informou que agora, o custo para o uso do transporte de pacientes de casa para o hospital foi reduzido. Além disso, caso o paciente precise permanecer internado, ele não terá custos com o trajeto casa-hospital.

Para chamar uma ambulância do serviço do Hospital Samaritano, o paciente precisa ligar para o número 2535-4000. Com a novidade, a rede Samaritano humaniza ainda mais o já conceituado atendimento médico prestados pelo hospital.