Nasa descobre 10 novos planetas que podem abrigar vida

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) anunciou nesta segunda-feira (19) a descoberta de 219 planetas fora do sistema solar, sendo que 10 podem ser habitáveis como a Terra e possuem água em estado líquido.

De acordo com a Nasa, a descoberta foi realizada graças aos resultados mais recentes do telescópio espacial Kepler, que faz sua oitava missão. "Este catálogo, fruto de medições altamente precisas, é a base para responder a uma das perguntas mais interessantes da astronomia: Quantos planetas há como a Terra em nossa galáxia?", explica Susan Thompson, coordenadora do catálogo do Instituto Seti de Mountain View, na Califórnia.

Segundo os dados, o número potencial de mundos alienígenas são um total de 4034, sendo que 2335 são verificados como planetas, e mais de 30 podem ser habitáveis.

O time do telescópio Kepler, da Nasa, identificou 219 novos candidatos a planetas, 10 dos quais são de tamanho parecido com a Terra e são encontrados na zona habitável de suas estrelas

Além disso, os resultados mostram que há dois tipos principais de planetas: os grandes como a Terra e os menores como Netuno.

"Nós gostamos de pensar que este estudo de classificação planetária é igual aqueles dos biólogos que identificam novas espécies animais", disse o pesquisador da Universidade do Havaí em Manoa, Benjamin Fulton.

"Encontrar dois grupos distintos de planetas é como descobrir que os mamíferos e lagartos formam dois ramos separados da árvore evolutiva", acrescentou Fulton.

A descoberta destes dois tipos de planetas é importante na busca por vida, porque indica que cerca de metade dos planetas conhecidos na galáxia não têm nenhuma superfície, tornando-se um ambiente sem chances de habitar vida.