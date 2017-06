Em simpósio, ANM irá debater a Responsabilidade Civil para os Médicos

Na próxima quinta-feira (22), o salão nobre a Academia Nacional de Medicina (ANM), será palco de mais uma edificante discussão. Organizado pelo presidente da centenária entidade, Dr. Francisco Sampaio, em parceria com o integrante benemérito, Pedro Grossi e o advogado Henrique Freire, o tema da discussão será a ‘Responsabilidade Civil para os Médicos’.

Com a presença de especialistas nas áreas médicas e do direito, o evento terá início às 14h, no Anfiteatro Miguel Couto, no sétimo andar da sede da entidade, localizada no Centro do Rio de Janeiro.

Participarão do evento, Dr. Francisco Sampaio, o advogado Dr. Henrique Freire de Oliveira Souza, Dr. Marcus Vinicius Martins, o advogado Dr. Anderson Schereiber, Dr. Antonio Jorge Kropf, o promotor de Justiça Dr. Guilherme Martins, Dr. Jose Otavio Costa Auler Jr., o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, e o acadêmico José J. Camargo.

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas através do site da ANM www.anm.org.br. Haverá emissão de certificados de participação.