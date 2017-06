Brasil vai sediar em 2018 o encontro internacional Virtual Educa

A Bahia vai sediar em 2018 a 19ª edição do Virtual Educa, encontro internacional que discute projetos inovadores na área educacional. O anúncio da nova sede foi feito nessa sexta-feira (16), no encerramento do encontro deste ano, que reuniu mais de 29 mil pessoas em Bogotá, na Colômbia.

O Virtual Educa é um dos maiores eventos mundiais do setor de educação. “O desafio de superar as barreiras para a melhoria da educação está desenhado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) desde 2001, cabendo ao Virtual Educa essa tarefa. Agora, teremos a oportunidade de discutir também com o Continente Africano, que pela primeira vez participa do encontro”, disse o secretário de Educação da Bahia, Walter Pinheiro.

De acordo com o secretário-geral do Virtual Educa, José María Antón, a Bahia foi escolhida para sediar a próxima edição por fatores como a diversidade cultural, localização, o destaque em projetos educacionais e a vinculação com a África.

O encontro é promovido pela OEA.