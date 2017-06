Os 'superpoderes' da vida real: dez insetos com habilidades extraordinárias

Muitos insetos despertam nos humanos um medo instintivo ou asco, às vezes pelo perigo que representam, outras vezes simplesmente pelo aspecto exterior. Porém, inclusive os insetos mais detestáveis podem possuir super-habilidades que os ajudam a sobreviver.

A mídia russa Popmech compilou uma lista de dez insetos com “superpoderes”:

As baratas parecem poder sobreviver facilmente a um cataclismo nuclear devido à sua resistência à radiação. O cérebro de algumas espécies contém potentes antibióticos capazes de vencer as bactérias nocivas para os seres humanos.

Às abelhas, além de terem uma memória incrível, ninguém lhes ganha no que à comunicação e navegação se refere, e elas podem encontrar seu caminho se guiando pela posição do sol, sem falar do seu "talento" para geometria que pode ser visto nos favos.

O gafanhoto-do-deserto é especialista em voos longos. Apesar de serem conhecidos por sua voracidade, consomem sua energia com muita cautela: podem voar até 80 km por dia "sem se reabastecer", tudo isso por controlarem minuciosamente a direção do voo.

Os vaga-lumes não só emitem luz, senão que também fazem isso duma maneira bem econômica. Eles a utilizam como meio de comunicação, através da qual emitem vários tipos de sinais.

As pulgas são parasitas desagradáveis e francamente prejudiciais, porém com habilidades impressionantes. São capazes de saltar até 150 vezes seu próprio tamanho, o que equivale a que os humanos pudessem voar a 200 metros de altitude.

Os escaravelhos são inofensivos e têm o costume de fazer bolas de estrume para construir os ninhos e alimentar as larvas. O peculiar é que rodam suas bolas numa linha perfeitamente plana inclusive na completa escuridão.

As libélulas são os únicos insetos que possuem uma concentração da atenção ao nível humano, podem se desconectar de todas as “interferências” externas e se concentrar num único objetivo.

As formigas se orientam algo pior que as abelhas, porém são capazes de encontrar seu caminho até à colónia, inclusive à distância de vários quilômetros. Os sentidos que usam as formigas são principalmente o olfato e o tacto, e são capazes de levar enormes folhas dezenas de vezes mais pesadas que elas.

As larvas das vespas parasitas, depois de saírem dos 80 ovos injetados no lagarto, são capazes de dominar o comportamento da sua vítima. Quando a maioria das larvas "saem" do lagarto para formar pupas, uma ou duas permanecem no seu corpo, manipulando para que ele os proteja dos predadores.

Os besouros bombardeiros são mestres da autodefesa. São capazes de atacar o seu inimigo com o líquido fervente – até 100 graus centígrados – criado misturando compostos químicos sofisticados no seu ventre.

Sputnik