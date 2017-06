Sonda Cassini continua resolvendo enigmas das luas de Saturno

A sonda Cassini transmitiu as últimas fotos da terceira maior lua de Saturno, Jápeto, cujo lado "escuro" é de cor branca e o lado "claro" de cor carmesim-preto.

Jápeto foi descoberta no século XVII pelo astrônomo italiano Giovanni Cassini. Observando este corpo celeste, Cassini revelou que os seus hemisférios têm cores opostas – o lado iluminado pelo Sol é preto ou carmesim e o lado "escuro" é branco.

Este enigma foi resolvido três séculos depois pela sonda homônima Cassini, que ajudou a esclarecer que esta lua de Saturno se tornou bicolor por causa dos fluxos de poeira vindos de outros satélites de Saturno.

As últimas fotos de Jápeto foram obtidas pela sonda Cassini durante as últimas passagens entre os anéis de Saturno, na distância de cerca de 2,6 milhões de quilômetros da superfície de Jápeto. As fotos mostram não só as cores dos hemisférios do corpo celeste, mas também um sulco incomum no equador de Jápeto, que não tem análogos em todo o Sistema Solar.

A terceira maior lua de Júpiter, Jápeto

Nesta semana a Cassini começa sua nona espiral entre os anéis de Saturno. Os cientistas comunicam que, segundo o plano, a missão terminará em 15 de setembro quando a Cassini atingirá a superfície de Saturno e transmitirá dados únicos sobre sua composição e estrutura.