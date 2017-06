Mais de 30% da população mundial é obesa, diz estudo

Cerca de 30% da população mundial, sendo mais de 2 bilhões de pessoas entre adultos e crianças, é obesa ou tem sobrepeso, revelou uma pesquisa global publicada no jornal "The New England Journal of Medicine".

De acordo com o estudo, aproximadamente quatro milhões, das quais 40% estão apenas acima do peso e não são obesos, morrem por ano por causa dos quilos a mais.

A pesquisa foi realizada em 195 países e estuda o período de 1980 a 2015. Um dos principais autores é Christopher Murray, diretor do Intituto de Metrologia da Saúde e Avaliação (IHME, sigla em inglês) da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.

A análise mostrou que em 2015 o excesso de peso atingiu cerca de 2,2 bilhões de pessoas entre crianças e adultos em todo o mundo, o equivalente a 30% da população. Ao todo são 108 milhões de crianças e mais de 600 milhões de adultos obesos que têm índice de massa corporal acima de 30.

Segundo os dados, a obesidade duplicou desde 1980 para mais de 70 países e aumenta constantemente em todas as outras nações.

Entre os 20 países mais populosos, os níveis mais altos de obesidade é registrado entre crianças e jovens. Somente nos EUA, são 13% do total dessa população.

O Egito é o país com mais adultos obesos, cerca de 35% do total.

As taxas mais baixas de obesidade são encontradas em Bangladesh e Vietnã, respectivamente 1% da população.Já na China, há 15,3 milhões, e na Índia, 14,4 milhões, sendo o maior número de crianças obesas.

Em relação aos adultos obesos, os EUA (79,4 milhões) e a China (57,3 milhões) têm o maior número. Foi constatado também na pesquisa, que o ganho de peso pode aumentar o risco de adquirir doenças como câncer e cardiovascular. De acordo com os autores, "agora é muito tarde para reduzir o problema de excesso de peso e obesidade em diferentes países.