Inverno 2017 começa oficialmente no dia 21 de junho

O Inverno 2017 começa oficialmente no próximo dia 21 de junho, à 1h24, horário de Brasília. O início da estação é definido pelo Solstício de Inverno – a noite mais longa do ano. O inverno vai até o dia 22 de setembro, quando acontece o Equinócio da Primavera, no Hemisfério Sul.

O horário do início das estações varia a cada ano. De acordo com a pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional (ON), essa diferença se deve ao período de translação da Terra – aproximadamente 365 dias e 6 horas, ou precisamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46,08 segundos. A cada quatro anos, ocorre o ano bissexto, com 366 dias para compensar essa defasagem.

Os raios solares incidemperpendicularmente ao Trópico de Capricórnio e é Verão no Hemisfério Sul. Os raios solares incidemperpendicularmente ao Trópico de Câncer e é Inverno no Hemisfério Sul

Josina Nascimento explica que as diferentes estações do ano ocorrem por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Por causa disso, quando é Verão no Hemisfério Sul os raios solares incidem de forma perpendicular ao Trópico de Capricórnio (veja a fig.1) e nessa mesma época é Inverno no Hemisfério Norte.

Inversamente, quando é Inverno no Hemisfério Sul os raios solares incidem de forma perpendicular ao Trópico de Câncer e é Verão no Hemisfério Norte (veja a fig.2 ).

No Inverno, além das temperaturas mais baixas, as noites são mais longas e os dias são menores. À medida que a Primavera se aproxima, o comprimento dos dias vai aumentado até que, no equinócio, noite e dia têm a mesma duração. O comprimento dos dias aumenta até o solstício de Verão e depois torna a diminuir até ficar igual ao comprimento da noite no equinócio de Outono.