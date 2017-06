Moradores do Paraná vão receber mensagens no celular com alerta de desastres

A partir desta terça-feira (13), moradores de cinco municípios do Paraná poderão se cadastrar para receber mensagens de texto por celular com alertas de riscos de inundações, alagamentos, temporais e perigo de deslizamentos.

O serviço estará disponível para as cidades de Prudentópolis, Querência do Norte, Rondon, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste, que reúnem cerca de 100 mil habitantes.

Os habitantes dessas cidades vão receber pelo celular uma mensagem, que deverá ser respondida caso eles desejem receber os alertas. O cadastro também pode ser feito enviando uma mensagem de texto para o número 40199, com o Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço que deseja ser monitorado. O serviço poder ser cancelado a qualquer momento.

Sem nenhum custo para o cidadão ou para o governo

O serviço de alerta via SMS é custeado e operacionalizado pelas empresas de telecomunicações, sem nenhum custo para o cidadão ou para o governo. O sistema é coordenado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério da Integração Nacional, e é implantado em parceria com a Defesa Civil dos estados e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O sistema começou a ser testado em fevereiro deste ano em 20 localidades em Santa Catarina. Nos últimos quatro meses, foram encaminhadas 131 notificações de alerta para a população dessa área, com cerca de 149 mil mensagens enviadas para as pessoas cadastradas. A expectativa é que o sistema esteja disponível para todo o país até o final deste ano.