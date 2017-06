Austronautas poderão assar pão em estação espacial

Em breve, os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) poderão comer pães italianos durante suas missões. A ideia faz parte do projeto alemão "Bake in Space" ("Assar no Espaço", em tradução livre), que colocará o experimento em prática durante a missão "Horizons" da Agência Espacial Europeia (ESA), no ano que vem.

Além de um forno especial para que os pães sejam assados em órbita, o "Bake in Space" irá desenvolver um tipo de massa que não crie migalhas, pois, ao flutuarem, elas podem danificar equipamentos - como aconteceu em 1965 durante uma missão da Nasa - ou até mesmo ser aspiradas pelos astronautas. Volker Schmid, responsável do Centro Aeroespacial Alemão pela missão "Horizon", afirmou que, se aprovado, o experimento do "Bake in Space" será interessante para missões de longa duração, como uma viagem a Marte, por exemplo.

Até o momento, a comida servida no espaço que mais se aproxima do pão é a "tortilla" mexicana, que não é preparada na hora. Já no "menu" de alimentos frescos da Estação Espacial é possível encontrar a salada cultivada em órbita (colhida pela primeira vez em agosto de 2015) e o café expresso italiano, preparado em máquinas "Made in Italy".