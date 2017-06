Virada Tecnológica oferece mais de 70 horas de ciências e tecnologia na Puc-SP

Nos dias 1° e 2 de julho, a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP sedia um dos principais eventos de disseminação de conhecimento em ciências e tecnologia do Brasil, a Virada Tecnológica. Durante um final de semana, especialistas, estudantes, a comunidade acadêmica, profissionais que utilizam tecnologias, programadores, pesquisadores, empreendedores e grandes empresas - interessadas em novas tecnologias - se reúnem em palestras e oficinas para mais de 70 horas ininterruptas de imersão em atividades.

?A Virada Tecnológica é um evento inclusivo, que tem o propósito de aprimorar o repertório do público interessado nas ciências humanas, exatas, biológicas e em tecnologia, de forma intensa, imersiva. Os ingressos custam entre R$ 10 a R$ 30, e podem ser adquiridos até o dia 25 de junho de 2017, pelo site www.viradatecnologica.com.br. O evento é gratuito para crianças, com direito a acompanhante adulto.

Como ocorreu nas 12 últimas edições, pelo menos?? ?três atividades ocorrerão simultaneamente por período. Oficinas de Programação para crianças e adultos (linguagens C++, Scratch, Phyton e Arduíno), oficina sobre Bitcoin, oficina de Engenharia Social e palestras sobre Direito Digital compõem o grupo das principais atividades desta virada, na PUC-SP.?? E terá conhecimento até na madrugada!

E este ano, o evento conta com atividades contínuas como a competição de Smash Bros (Nintendo), feira de troca de livros, cartuchos de games e similares, além de stand de livros da Novatec Editora, com descontos para o público visitante.

“O contato com novas tecnologias é inevitável em uma sociedade na era da informação. Dominá-las é de extrema importância para profissionais, estudantes e público em geral”, garante o fundador da Virada Tecnológica, Wagner Marcelo Miranda?, aos amantes de ciências e tecnologias. “Esse grande evento foi criado com o objetivo para fornecer, de forma imersiva, um up data em novas tecnologias”, conclui.

Guia do Participante - Será disponibilizado um “guia do participante” para que todos possam aproveitar o evento ao máximo. São esperados mais de 500 participantes para acompanhar as palestras e oficinas. Veja a programação completa: www.sympla.com.br/virada-tecnologica-sao-paulo