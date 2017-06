Projeto Barco da Saúde inicia expedição a partir do porto de Manaus 

No domingo, 18 de junho, o projeto Barco da Saúde dá início à expedição que vai levar atendimento médico e odontológico para as comunidades indígenas do Amazonas. O objetivo é prestar atendimento a cerca de 700 pessoas – entre crianças, adolescentes, adultos e idosos -, de quatro comunidades da região do Auto Altazes, no Amazonas.

Durante seis dias de viagem, médicos e dentistas da Faculdade São Leopoldo Mandic vão levar os tratamentos necessários à essa população que, na maioria das vezes, não tem acesso às necessidades e cuidados básicos. Os atendimentos odontológicos vão ser realizados dentro do próprio barco, que possui um consultório equipado. Já os atendimentos médicos vão acontecer nos equipamentos sociais disponíveis nas comunidades. A programação também conta com palestras e ações coletivas de educação em saúde, e vai abordar temas como saúde bucal, drogas, prevenção e DST’s, entre outros.

A equipe responsável por atender a população dessa região é composta por cinco médicos, três dentistas, 10 alunos de Medicina e dois alunos de Odontologia, todos da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP). Também fazem parte da expedição cinco tripulantes, um fotógrafo e um representante da ONG Renovatio.

“Essa será uma experiência que, além de ajudar e contribuir com as pessoas das comunidades locais, levando um pouco de atenção e esperança, irá mudar também a vida de todos nós participantes. É uma oportunidade para reforçarmos ainda mais aos nossos alunos, que todos somos iguais e merecemos os mesmos cuidados e atendimentos. Nós podemos fazer a diferença e queremos transformar a realidade das pessoas”, afirma Dra. Fabiana Succi, Coordenadora Adjunta do curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic