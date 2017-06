Insônia pode ser intensificada com mudanças climáticas drásticas

A insônia pode aparecer por diversos motivos, como ansiedade, estresse ou depressão. Mas uma causa nem sempre associada à falta de sono é a mudança climática, de acordo com a médica pediatra Dra. Márcia Varejão. A especialista explica que o corpo se acostuma com as temperaturas da estação, assim, quando o clima muda drasticamente, é natural que essa diferença seja sentida, e que isso cause uma dificuldade para dormir, porque ele precisa de tempo para adaptação.

“A temperatura do nosso corpo cai automaticamente sempre que nos deitamos, e isso se acentua ainda mais no inverno. Por isso, manter-se agasalhado é essencial para ter uma noite bem dormida. Se o ambiente não estiver confortável, é muito provável que a pessoa sinta dificuldade para dormir”, afirma a médica. Para que isso não ocorra, a recomendação é que, antes de deitar, a temperatura seja adaptada para algo entre 23 e 25 graus.

A Dra. Márcia lembra também que existem outros fatores que podem resultar em insônia, como atividades físicas praticadas na parte da noite, excesso de alimentação no jantar e uso de eletrônicos perto da hora de dormir. Ela recomenda que os exercícios sejam feitos até duas horas antes do repouso e que sejam ingeridos alimentos mais leves, com uma digestão mais rápida. Aparelhos como televisão ou celular devem ser desligados duas horas antes do momento de descanso.

As doenças respiratórias, geralmente associadas ao frio, podem prejudicar o sono. “Quando a temperatura corporal está mais baixa, ficamos mais vulneráveis aos resfriados, que afetam a qualidade do sono”, diz. Para a prevenção, a especialista lembra que os medicamentos homeopáticos são vantajosos, porque não possuem efeitos colaterais, podem ser interrompidos sem maiores efeitos, e também ser utilizados juntamente a outros medicamentos, tanto para gripes e resfriados, quanto para distúrbios do sono.