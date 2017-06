Novo iOS 11 não terá suporte para iPhones 5 e 5C e iPad 4

A Apple confirmou nesta semana que o seu novo sistema móvel, o iOS 11, não oferecerá suporte para alguns modelos mais antigos do iPhone e do iPad.

Mais especificamente, o novo iOS encerrará o suporte para os iPhones 5 e 5C, lançados em 2012 e 2013, respectivamente, e para o iPad 4, que chegou ao mercado há cerca de quatro anos – além de alguns aplicativos.

A notícia confirmada pela Apple nesta semana acontece por uma decisão da própria empresa de encerrar o suporte para aparelhos e aplicativos que utilizam processadores 32-bit.

Com isso, o iPhone 5S e os outros modelos lançados depois dele, todos com processadores 64-bit, receberão o iOS 11 normalmente a partir do último trimestre deste ano.