Natal sediará Congresso de Cardiologia Intervencionista

Durante os dias 21, 22 e 23 de junho de 2017, a cidade de Natal será palco do mais importante evento de cardiologia intervencionista do Brasil. Cerca de 800 médicos de diferentes partes do mundo estarão reunidos no Centro de Convenções de Natal para apresentar e discutir os avanços da área.

Sob o comando do cardiologista intervencionista que preside o Congresso SBHCI 2017, Dr. Itamar Ribeiro de Oliveira, que receberá um time de palestrantes internacionais de peso como: Dr. Guilherme Attizzani, Dr. Marco Costa, a enfermeira Angela Davis e Dr. Sunil Rao dos Estados Unidos; Dr. Ricardo Petraco e Dr. Sayan Sen da Inglaterra; os italianos Dr. Gianfranco Butera e o Dr. Flávio Ribichini; o Dr. Danien Kenny da Irlanda; nossos irmãos portugueses pelos intervencionistas Dr. João Brum Silveira e Dr. Rui Campante Teles; Dr. Daniel Weilenmann da Suíça e o uruguaio Dr. Ricardo Lluberas.

Pesquisas nacionais de cardiologia intervencionista serão apresentadas durante o congresso. E procedimentos ao vivo serão transmitidos simultaneamente de grandes centros internacionais para o auditório do evento. Dezenas de casos editados e gravados no Incor de Natal e Hospital Universitário Onofre Lopes-Huol serão mostrados no congresso.

Destinado a profissionais e estudantes da área de saúde, o evento também conta com uma programação específica e minuciosamente preparada para a área de enfermagem. Palestras e a realização de fóruns e apresentação de casos fazem parte da programação científica.

Congresso SBHCI 2017

Data: 21 a 23 de junho

Horário: 8h às 18h

Local: Centro de Convenções Natal

Endereço: Av. Sen. Dinarte Mariz, s/n- Vila Costeira – Ponta Negra, Natal/RN.

SBHCI

Fundada em 1975, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica de Cardiologia Intervencionista (SBHCI) congrega cardiologistas e profissionais de saúde com atuação em Cardiologia Intervencionista. A sociedade tem como missão desenvolver a cardiologia intervencionista, certificar a atuação profissional e representar os associados com qualidade, eficiência e alto valor agregado em prol da comunidade.