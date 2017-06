Frequência de pesadelos pode indicar problemas com a saúde

Dormir bem é essencial para a qualidade de vida, porém, nem sempre isso é possível. Um dos vilões de uma noite mal dormida é o pesadelo. Apesar das pessoas não levarem essa informação para conhecimento do médico, quando recorrente, o pesadelo pode ser um sinal de apneia do sono, distúrbio grave em que a pessoa para de respirar, por alguns segundos e por diversas vezes durante a noite.

Cientistas acreditam que os pesadelos constantes podem fornecer pistas sobre a saúde, às vezes anos antes dos sintomas das doenças aparecerem. Um estudo de 2011 realizado pela Universidade de Swansea, no Reino Unido, avaliou o conteúdo do sonho de 47 homens com apneia do sono. Aqueles com sintomas mais graves relataram mais pesadelos “emocionalmente negativos e desagradáveis”.

Dra. Luciane Mello, especialista do sono, responsável pelo Ambulatório do Ronco e Apneia e pelo serviço de Polissonografia, ambos do Hospital Federal da Lagoa (RJ), explica que doenças cardíacas, infecções, problemas respiratórios, Mal de Parkinson e menopausa apresentam entre seus sintomas os pesadelos.

Outros fatores contribuem diretamente a ocorrência desses sonhos ruins, tais como: alimentação, influência de remédios, estresse, ansiedade, privação de sono e condições de saúde física ou mental. “Ingerir alimentos leves, dormir em lugares silenciosos e calmos, cortar a cafeína, o álcool e a nicotina, além de praticar exercícios físicos auxiliam na redução de pesadelos e proporcionam um sono mais tranquilo”, comenta a Luciane.

A especialista ainda enfatiza que a frequência de sonhos ruins é motivo de preocupação, o que faz necessário um acompanhamento médico.