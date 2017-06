Especialista dá dicas para evitar problemas nem compras pela internet no dia dos namorados

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos consumidores recorrem às lojas virtuais. O e-commerce, como é conhecido, permite que a pessoa faça compras de qualquer lugar do mundo sem a necessidade de sair de casa. Mas, especialistas garantem que o comprador deve estar atento aos riscos neste tipo de transação. O presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina, Ricardo Bandeira, alerta sobre os riscos de fraudes nesta época do ano.

“Além de fazer a pesquisa sobre a credibilidade da empresa, deve-se entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente para saber mais informações sobre a mesma, se possível via atendimento telefônico ou e-mail antes de realizar a compra, checar se existe endereço físico da empresa também é muito importante, e desconfiar de promoções e descontos que esteja acima da média praticada pelo mercado”, aconselha.

Um crime muito praticado – com a intenção de atrair os internautas - são as falsas páginas criadas por hackers, chamadas de phishing, uma maneira de roubar dados pessoais do usuário. Por isso, a recomendação de Ricardo Bandeira é averiguar se o site é seguro antes de realizar a compra e auditado por empresas de segurança da informação visando garantir que os dados do cliente não serão usados por estelionatários no futuro.

Outra dica importante ao fazer compras na internet, recomendado por Bandeira, é comprar produtos que já se tenha visto ou tido contato pessoalmente para evitar surpresas no que di respeito a qualidade do produto, tamanho, cores, etc.

”Outro fator importante antes de fechar a compra é averiguar a política de entrega do produto em relação aos prazos e custos e devolução dos valores pagos em caso de a mercadoria não agradar ao cliente”, diz.

Logo, esteja atento a essas dicas, fuja de armadilhas e aproveite a data como com muito amor e longe de problemas.