Aplicativo dá acesso a serviços públicos eletrônicos do governo de São Paulo

O aplicativo SP Serviços já foi baixado mais de 7,5 milhões de vezes desde o lançamento oficial, há dois anos. O app facilita a vida do cidadão paulista, pois facilita o acesso a 40 aplicativos com serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado.

Os campeões de acesso são os do Detran, com 4,5 milhões de downloads. Com ele, é possível checar pontos na CNH, multas e restrições do veículo e até fazer exercício simulado para tirar ou renovar a Carteira de Habilitação.

Com mais de 900 mil downloads, o app do Poupatempo permite obter informações sobre os serviços disponíveis, fazer agendamento de dia e hora para atendimento e consulta ao serviço de achados e perdidos.

Novidades

Um dos aplicativos mais acessados é o da Nota Fiscal Paulista. Chegou a quase 200 mil! com o app, é possível saber o saldo e solicitar o crédito na conta corrente. Outro destaque é o Cuide-se Bem, da Secretaria de Saúde, criado para ajudar pacientes de HIV e Hepatite C a controlar medicamentos, dosagens e horários de consultas. Outra novidade é o aplicativo Denúncia Ambiente, para denúncias sobre crimes relacionados ao meio ambiente, como desmatamentos, queimadas, tráfico de animais silvestres, poluição do ar e emergências químicas.

Apps disponíveis e downloads

Os aplicativos disponíveis no SP Serviços são Detran.SP, com 2.517.419 downloads; Simulado do Detran com 2.0020628 downloads; SP Serviços/Poupatempo, com 906.419 downloads; Metrô, com 558.756; EMTU, com 419.607 downloads; CPTM, com 224.235; Nota Fiscal Paulista, com 197.743 downloads; Dívida Ativa, com 115.727 downloads; Atestado de Antecedentes, com 110.276 downloads; CDHU, com 52.142 downloads; Bombeiros, com 12.588 downloads; SP X Dengue, com 10.301 downloads; Procon.SP, com 3.385 downloads; Inclusão SP, com 3.099 downloads; Cuide-se Bem, com 1.823 downloads; Denúncia ambiental, com 677 downloads.