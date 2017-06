Andrea Raw e Martha Blanco ministram Workshop no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro

Movimento. Esta é a palavra-chave para se compreender a trajetória profissional e pessoal percorrida pelas coreógrafas Martha Graham (1894-1991), e Nina Verchinina(1910-1995), duas fortes referências da dança moderna no mundo, que terão suas técnicas ministradas de 15 a 18 de junho, por Andrea Raw (Graham) e Martha Blanco(Verchinina), no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. O workshop é destinado a dançarinos e admiradores da dança e apresentará técnica e repertório destas duas grandes influenciadoras deste estilo de dança.

Andrea, um dos principais nomes quando o assunto é dança moderna no Brasil e, sobretudo, quando se fala do soerguimento das técnicas no país, é uma das mais atuantes seguidoras de Graham. A carioca é também idealizadora, produtora e diretora artística do Congresso Brasileiro de Dança Moderna, que acontece desde 2011 no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. Raw tem revitalizado e fomentado as técnicas de dança moderna no Brasil. Já Martha Blanco iniciou seus trabalhos como professora e coreógrafa a partir de 1964 e desenvolveu projetos com grandes nomes da dança, como Eunice Linton, Theresinha Goulart, Helenita Sá Earp, Gilda Murray, Renee Weels, Dallal Achar, Tatiana Leskova, Consuelo Rios, Angel Viana, Klaus Viana, Nina Verchinina, Lourdes Bastos, Cecy Frank e Renee Simon.

Sobre Martha Graham:

Martha Graham, estadunidense que revolucionou a história da dança moderna, dançou e coreografou por mais de 70 anos e foi a primeira bailarina a se apresentar na Casa Branca, viajar para o estrangeiro como embaixadora cultural e receber o maior prêmio civil do EUA: a Medalha Presidencial da Liberdade. Como professora, Graham treinou e inspirou gerações de grandes bailarinos e coreógrafos. Entre seus discípulos estão Alvin Ailey, Twyla Tharp, Paul Taylor, Merce Cunningham e incontáveis outros atores e dançarinos. Graham também foi professora da estrela pop Madonna.

Ministração: Andrea Raw - Bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora em dança. Dançou extensivamente em festivais por todo o país. Graduou-se no Bacharelado em Artes Cênicas pela UNIRIO e em Docência dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior pela UCAM. Começou a lecionar em 1992, destacando-se no ensino da dança moderna no Ballet Stagium, em São Paulo, Petite Danse, Escola Marta Bastos e Centro de Movimento Deborah Colker, no Rio, e no MMS, em Budapest, na Hungria. Formada pela Martha Graham School de NY, foi idealizadora e produtora dos Workshops de Técnica e Repertório de Martha Graham no Centro Coreográfico do RJ, em 2009 e 2010, além de Workshops com David Parsons, em 2010, e Ana Marie Forsythe, da Ailey School em 2011 e 2012. Idealizadora, produtora e diretora artística do Congresso Brasileiro de Dança Moderna, realizado anualmente a partir de 2011.

Sobre Nina Verchinina:

Nina Verchinina viveu em países da Europa, América do Sul e Norte e da Oceania e esteve em contato com inúmeras e variadas formas de pensar e criar. Ela é reconhecida como uma das principais figuras da dança moderna no Brasil e foi uma referência para bailarinos e criadores nas décadas de 1960 e 1970. Nasceu em Moscou e estudou o balé clássico tradicional com Olga Preobajenska e o balé clássico mesclado com a dança expressionista com Bronislava Nijinska, irmã de Vaslav Nijinsky. Na Europa, Verchinina estudou também com Rudolf Laban, absorvendo os ensinamentos revolucionários deste precursor da dança expressionista.

Ministração: Martha Blanco - Pós-graduada em Psicomotricidade e Bacharel em História Geral e do Brasil pela Universidade Católica Santa Úrsula/RJ, frequentou diversos cursos, como dança de salão e tango de Jayme Aroxa, Dança Moderna com Técnicas de Martha Graham e Lester Horton, Leitura Corporal, Ginástica Corretiva, Shiatsu, Atualização da Dança, pela Universidade Federal Fluminense, além de formação para professores, organizado pelo Royal Ballet. Iniciou seus trabalhos como professora e coreógrafa a partir de 1964, realizando shows de patinação artística no Clube de Regatas do Flamengo. Desde então, formou diversos grupos de dança (ballet clássico e dança moderna), apresentando-se em teatros e festivais pelo Brasil. Paralelamente, desenvolveu trabalhos com grandes nomes da dança, como Eunice Linton, Theresinha Goulart, Helenita Sá Earp, Gilda Murray, Renee Weels, Dallal Achar, Tatiana Leskova, Consuelo Rios, Angel Viana, Klaus Viana, Nina Verchinina, Lourdes Bastos, Cecy Frank e Renee Simon.

Serviço:

Workshop Técnica e Repertório de Nina Verchinina e Martha Graham

Data: De 15 a 18 de junho

Horário: 10h30 às 12h Técnica de Verchinina| 13 às 14h30 Repertório de Verchinina | De 15 às 17h Repertório de Martha Graham

Local: Centro Coreográfico do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino, 115 – Tijuca

Inscrições e informações pelo e-mail: contato@dancamoderna.com.br. Vagas limitadas.