Uniabeu realiza encontro sobre reabilitação emocional e física de amputados

O Centro Universitário Uniabeu realiza, no campus Belford Roxo, no dia 24 de junho, das 8h às 17h, o Encontro 'Protetização do paciente amputado: Aspectos da reabilitação emocional e física'.

A professora e psicóloga da Uniabeu Christiane Penha, conta que durante a atividade serão abordadas as questões emocionais presentes na vida de pacientes submetidos à amputação de membros.

A professora Christiane Penha conta que a causa da amputação é um potencial mediador da adaptação psicológica, devido a diferentes reações entre as pessoas que são amputadas em razão de traumas e as que perdem o membro em decorrência de doenças vasculares. “Nos casos de acidentes que levam a amputação, a cirurgia ocorre, na maioria das vezes de forma inesperada, e o tempo para assimilação prévia do evento pode ser inexistente”, comenta.

“A Psicologia nesta área mostra-se essencial tanto na pesquisa como no campo da intervenção. O papel do psicólogo na equipe interdisciplinar pode auxiliar o paciente e sua família no período anterior a cirurgia, durante a hospitalização, no período de adaptação e na reabilitação psicossocial”, explica a professora.

Segundo Penha, a orientação inicia pela entrevista pré-cirúrgica, verificando a condição psicológica do paciente para enfrentamento de todo o processo que o levará a mudanças em sua vida; na preparação para a operação e oferecendo apoio constante ao paciente e sua família.

Durante o encontro serão considerados os medos, as incertezas, a dor pós-operatória, a sensação de incapacitação, a perda da independência, o distanciamento da atividade profissional, a dor no membro fantasma. “Vamos abordar também como pode ser o apoio do profissional de psicologia antes, durante e depois da amputação”, comenta Penha.

O encontro é dirigido a estudantes e profissionais de saúde, psicologia, serviço social, familiares de amputados. Os interessados devem fazer inscrição no site http://www.uniabeu.edu.br/noticias_eventos.php?t=evento&cod=283.

Serviço: Encontro 'Protetização do paciente amputado: aspectos da reabilitação emocional e física'

Data: 24 de junho, das 8h às 17h

Local: Centro Universitário Uniabeu (Campus Belford Roxo) - Rua Itaiara, 301, Centro

Inscrição: Até 20 de junho no link: http://www.uniabeu.edu.br/noticias_eventos.php?t=evento&cod=283.

Valor: R$ 25,00